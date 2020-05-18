Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 18:44 , 18 Mayıs 2020 - 18:46

Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de düğün salonların yeniden açılacağı tarih oldu. Nişan-düğün salonu ve kır bahçesi gibi işletmelerin faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması kararı, yeni evlenecek çiftleri etkiledi. Düğünlerin yeniden ne zaman başlayacağını merak eden çiftler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?