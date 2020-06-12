Düğün salonları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı düğünlerin başlayacağı tarihi duyurdu

"Biliyorsunuz ki düğün sektörü çok büyük bir sektör. Alınan karar, ülkemizin ekonomisine yarayacak. Düğünlerin yeniden başlamasıyla beraber başta Kapalı Çarşı olmak üzere beyaz eşyacıdan fotoğrafçıya kadar bir hareketlendirme getirecek. 1 Temmuz'dan itibaren düğünler yeniden başlayacak. Yeni dönemde düğünler için önlemlerimiz de olacak. Bugüne kadar diğer sektörlerdeki önlemleri kendimize baz aldık. Bununla beraber devletimizin de alacağı bazı önlemler olacaktır. Biz bunların hepsine düğün salonları olarak uyacağız. Şimdiden kapıdan girişte ateş ölçerlerin kullanılması, düğünden önce organizasyon yapılan yerlerin dezenfekte edilmesi, masaların sosyal mesafeye uyacak şekilde hazırlanması, maske takılması ve takıların artık yakaya değil sandıklara atılması için salonları yeni döneme hazırlayacağız."



Adem Sönmez, İstanbul'da 1150 düğün salonu bulunduğunu dile getirerek, "Evlenecek çiftler kararın ardından hemen salonları arayarak düğün için gün almaya başladı. İnsanlar uzun zamandır tarihlerini boşa almış bekliyorlardı." ifadelerini kullandı.