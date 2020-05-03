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Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 01:52,

Düğün salonları ne zaman açılacak, açılacak mı? Düğünler bayramdan sonra başlayacak mı?

Corona virüsü pandemi salgını nedeniyle ülkemizde alınan önlemler kapsamında, umumi alanların faaliyetleri durdurulmuştu. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düğün salonları kapatılmıştı. Bayram sonrası normalleşme sürecinin gündeme gelmesiyle beraber, evlenecek çiftler düğün salonlarının açılacağı tarihe kilitlendi. Salgın nedeniyle düğünlerini erteleyen çok sayıda vatandaş düğünler ne zaman başlar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Düğün salonları ne zaman açılacak, açılacak mı? Düğünler bayramdan sonra başlayacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...

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Mart ayından itibaren corona virüsü önleme çalışmaları kapsamında birçok iş yeri ve işletmenin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu. 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusu da düğünlerini iptal eden çiftler tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme süreciyle ilgili sinyal vermesinin ardından, düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte, detaylar.

2DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normalleşme süreciyle ilgili gündeme gelen bilgiler kapsamında AVM'lerin açılış tarihi için haziran ayı işaret edildi. AVM'lerin açılış tarihinin değerlendirmesinin ardından düğünlerin başlayacağı tarih merak konusu oldu.

Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından düğünlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE NERELER KAPATILDI
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CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE NERELER KAPATILDI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklanmıştı.

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