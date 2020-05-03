Düğün salonları ne zaman açılacak, açılacak mı? Düğünler bayramdan sonra başlayacak mı?

Mart ayından itibaren corona virüsü önleme çalışmaları kapsamında birçok iş yeri ve işletmenin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu. 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusu da düğünlerini iptal eden çiftler tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme süreciyle ilgili sinyal vermesinin ardından, düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte, detaylar.