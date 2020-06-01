Düğün salonları ne zaman açılacak 2020? Düğünler ne zaman serbest olacak? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Düğün salonları ne zaman açılacak? Corona virüsü mücadelesinde mart ayından beri kapalı olan işletmeler ve dükkanlar 1 Haziran Pazartesi günü açıldı. Vaka sayısında düşüş ve iyileşen hasta sayında yaşanan artışla kademeli olarak başlayan normalleşme çerçevesinde, düğün salonlarının açılış tarihi gündeme geldi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'düğünler ne zaman serbest olacak?' sorusuyla ilgili, "kapalı mekanlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor" dedi. İşte, ayrıntılar..
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Mart ayından itibaren corona virüsü pandemisi nedeniyle kapalı olan yerler kademeli olarak açılmaya başlandı. Aylardır kapalı durumda olan düğün salonlarının açılacağı tarih normalleşme sürecinin ikinci kademesinde yer almadı. Düğünlerini erteleyen binlerce çift, düğünlerin başlayacağı tarihi merak ederken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaptığı açıklamada, "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. "dedi. İşte, düğün salonlarının açılış tarihiyle ilgili bilgiler.
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DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." diyor.
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Özlü ayrıca şunları da ifade ediyor; "Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir."
Düğün salonlarının ne zaman açılacağı ve faaliyetlerine ne zaman başlayacağı henüz net değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DÜĞÜN SALONLARI AÇILIŞ İÇİN ÖN TARİH BEKLİYOR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının, normalleşme takviminde yer almayarak bir süre daha hizmet veremeyecek olması, gelin ve damat adayları kadar salon işletmecilerini de düşündürüyor.
Aylar öncesinden rezervasyon sistemiyle çalışan düğün salonu işletmecileri, mart ayından itibaren tarihleri belirlenen düğünleri yaza erteledi. İşletmeciler, yetkililerden yaz mevsimine girilmesi nedeniyle faaliyete geçecekleri günün belirlenmesini talep ediyor.
AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 1100 üyeyle birlikte 1 yıl boyunca bekledikleri düğün sezonunun geldiğini ancak belirsizlik içinde olduklarını söyledi.
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Sönmez, en büyük beklentilerinin düğün salonlarının açılış tarihlerinin belirlenmesi olduğunu belirterek, "Bizi diğer sektörlerden ayıran bir özelliğimiz var. Biz ön rezervasyonla çalışıyoruz. Haziran itibarıyla söylenecek olan tarihi, biz ancak temmuz ayında uygulayabiliriz. Açılabileceğimiz tarihin ön tarihini bizimle paylaşabilirlerse hem düğün yapacak olan gelin ve damatlarımız ön hazırlıklarını yapar hem de sektördeki arkadaşlarımız Kovid-19 ile ilgili salonlarını hazırlayabilir." dedi.
Adem Sönmez, düğünlerin Türk örf ve adetlerine özgü bir merasim olduğunu dile getirerek, bu merasimlerin aile yapısının dejenere olmaması ve milletin değer yargılarının korunması için önemli olduğunu anlattı.
Evlenecek çiftlerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini aktaran Sönmez, "Çiftlerimiz daha önceden bizden almış oldukları rezervasyonlardan dolayı gelinlik hizmetini, organizasyon firmalarını bu tarihlere göre ayarladılar. Bazıları nikahlarını dahi yapıp evlerini kiraladılar. Şu anda boşu boşuna kira ödüyorlar. Onların da ekonomik kayıplarının önlemesi adına belirsizliğin ortadan kalkması için tarihler bir an önce belirlenmeli." diye konuştu.