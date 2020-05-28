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Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 11:34,

Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

Düğünlerin ne zaman başlayacağı normalleşme sürecinin yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. İşte detaylar…

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Düğün salonlarının açılış tarihinin ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Normalleşme takvimi süreci 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar düğünlerin ikinci aşamada başlayıp başlamayacağını merak ediyorlar. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek.

2DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK
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DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.
Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor. Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

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Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.

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