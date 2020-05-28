Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.

Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor. Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

