Düğün salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?
Düğün salonları açıldı mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Düğünler ne zaman serbest olacak sorusu, evlilik arefesinde yer alan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Kapanma süreci dolayısıyla bir süredir faaliyet gösteremeyen düğün salonları için İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yaptı. Peki, önümüzdeki süreçte düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Düğün salonları açıldı mı sorusu pek çok çift ve ailenin gündeminde yer alıyor. Düğünler ne zaman açılacak sorusuna en yetkin cevap İçişleri Bakanlığı tarafından verildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir." ifadesi yer aldı.
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Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.
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CNN Türk'te yayınlanan habere göre Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.
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Düğünlerin akıbeti ile ilgili kararın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor.