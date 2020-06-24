Düğün genelgesi 2020 İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı! İşte, yeni düğün salonu kuralları
Düğün genelgesi yeni kurallar bütününü İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile göndermesiyle birlikte yürürlüğe girdi. Düğün salonları ve gelin, damat, düğün misafirlerinin uyması gereken kuralları yayımlayan İçişleri Bakanlığı, kapalı, açık, kır ve köy düğünleri gibi tüm düğün türleri için kurallar bütününü kamuoyu ile paylaştı. Buna göre düğün salonu kuralları tebliğ edilmesine rağmen uymayan düğün ve salon sahipleri idari para cezası ile karşılaşacak. Peki, yeni düğün genelgesi içerisinde yer alan maddeler neler ve düğün genelgesi 2020 içerisinde uyulması gereken kurallar neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Düğün genelgesi ile tedbirleri açıklayan İçişleri Bakanlığı düğünlerde oyun olacak mı, düğün salonları nasıl tedbirler alacak konularına açıklama getirdi. Düğün genelgesi ile düğün salonlarının açılacağı 1 Temmuz tarihinde uyulması gereken kurallara dikkat çeken İçişleri Bakanlığı, düğün esnasında kimlerin oynayabileceği ve takı merasiminin nasıl olacağına kadar tüm detayları yeni düğün genelgesi 2020 içerisinde kamuoyu ile paylaştı. Düğün salonları içerisinde gelin damat dahil olmak üzere tüm misafirler, bu kurallara riayet etmek zorunda olacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası kesilebilecek. İşte, İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi ve düğün salonları kuralları hakkında detaylı bilgiler
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ DÜĞÜN GENELGESİ 2020
Düğün genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Düğün salonları ve düğün sahipleri tarafından uyulması gereken kurallar bütününü yayımlayan İçişleri Bakanlığı,düğün genelgesi 2020 kapsamında yasaklara uymayan kişiler için idari para cezası uygulama kararı aldı. Peki, 1 Temmuz tarihinde açılacak olan düğün salonları için düğün genelgesi neleri kapsıyor? İşte, maddelerin tamamı;
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 09 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı ifade edildi.
Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
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