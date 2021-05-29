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Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 09:54 | 

Düğün fotoğrafları rekor kırdı ama "yumurtaya" yaklaşamadı

Ariana Grande'nin düğün fotoğrafları Instagram'da beğeni rekoru kırdı. Ama hala ikinci sırada.

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1GRANDE REKOR KIRDI

GRANDE REKOR KIRDI

Bundan birkaç hafta önce iş insanı Dalton Gomez ile hayatını birleştiren Ariana Grande'nin düğün paylaşımları, Instgram'da beğeni rekorunu kırdı. Grande'nin paylaştığı fotoğraflar 25 milyon beğeni alarak, 'insanların yer aldığı paylaşımlar arasında en yüksek beğeniyi alarak" tarihe geçti.

225 MİLYONU GEÇTİ

25 MİLYONU GEÇTİ

Çok az sayıda konuğun katılımıyla Grande'nin Montecito'daki malikanesinde evlenen çiftin mutlu haberi önce basında yer aldı. Birkaç hafta sonra da Ariana Grande, düğün fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Grande'nin bir dizi düğün pozuna 25 milyon 658 bin 112 beğeni geldi şu ana kadar.

3TEK PAYLAŞIM, 24 MİLYON BEĞENİ

TEK PAYLAŞIM, 24 MİLYON BEĞENİ

Bugüne kadar Instagram'da hiçbir ünlünün paylaşımı bu kadar çok beğeni almadı. Ama buna yakın beğeni alanlar oldu. XXXTentacion'ın paylaşımı 24.6 milyon, Bİllie Eilish'in saçlarını sarıya boyadıktan sonraki görüntüsünü yansıtan paylaşımı 23 milyon beğeni almıştı.XXXTentacion'un 20 Mayıs 2018'de paylaştığı bu fotoğraf şu ana kadar toplam 24 milyon 645 bin 804 beğeni aldı. 18.8 milyo takipçisi olan XXXTentacion'un Instagram sayfasında sadece bu paylaşım yer alıyor.

4YENİ SAÇ RENGİNE BEĞENİ YAĞDI

YENİ SAÇ RENGİNE BEĞENİ YAĞDI

 Billie Eilish'in sarı saçlı paylaşımına ise şu ana kadar 23 milyon 24 bin 70 beğeni geldi.

5REKOR BİR YUMURTANIN

REKOR BİR YUMURTANIN

Bu arada her ne kadar Ariana Grande'nin düğün paylaşımlarının ünlüler arasında beğeni rekoru kırdığını belirtsek de bu alandaki rekorun bir yumurtaya ait olduğunu hatırlatalım.

655 MİLYON BEĞENİ

55 MİLYON BEĞENİ

 World Record Egg adlı hesabın paylaştığı bir yumurta fotoğrafı tam 55 milyon beğeni aldı. Kim olduğu bilinmeyen bir grup, World Record Egg hesabı açarak, bir yumurta fotoğrafı paylaştı ve Kylie Jenner’ın rekorunu kırmak istediğini belirtti. 2019 yılında paylaşılan bu fotoğraf o zamana kadar 18 milyon beğeni ile Kylie Jenner'da olan rekoru da ele geçirmiş oldu.

7SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sonunda Ariana Grande, hayranlarının bu konudaki merakını giderdi ve düğününde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

8GRANDENİN MALİKANESİNDE EVLENDİLER

GRANDE'NİN MALİKANESİNDE EVLENDİLER

Ariana Grande ile 25 yaşındaki iş insanı Dalton Gomez, geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Grande'nen California Montecito'da bulunan malikanesinde hayatlarını birleştirdi

920 KONUK KATILDI

20 KONUK KATILDI

Geçen yılın aralık ayında nişanlanan çiftin evlilik törenine sadece 20 konuğun katıldığı belirtildi.

10MUTLU ÇİFT

MUTLU ÇİFT

Bu sürpriz evliliğin ardından Ariana Grande'nin sözcüsü yaptığı açıklamada hem ünlü şarkıcının hem de Dalton Gomez'in çok mutlu olduğunu ve düğünün son derece samimi bir şekilde, küçük bir topluluğun katılımıyla gerçekleştiğini açıkladı. 

11SADE AMA ŞIK GELİNLİK

SADE AMA ŞIK GELİNLİK

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, düğününde Vera Wang imzası taşıyan sade bir gelinlik giydi. Görüntüsünü de Giuseppe Zanotti tasarımı gelin ayakkabıları ve Lorraine Schwartz imzalı elmaslarla tamamladı. Damat Dalton Gomez ise Tom Ford tasarımı bir damatlık tercih etti. Daha önce Vogue dergisine yansıyan haberlere göre Ariana Grande gelinliğini planlamaya Dalton Gomez ile nişanlandığını açıklamadan çok önce planlamaya başladı.

12ÖZEL DİKİM

ÖZEL DİKİM

Grande, bundan yıllar önce, konuk oldukları bir MET Gala gecesinde Vera Wang'dan gelinliğini tasarlamasını istemişti. Bu istek yıllar sonra gerçek oldu ve Wang, Grande için özel dikim bir gelinlik tasarladı.

13KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER

Ariana Grande'yi büyük gününe hazırlayanlar arasında makyaj sanatçısı Ash K Holm de yer aldı. Gelinin saçlarını ise Josh Liu yaptı. Ariana Grande, düğüne hazırlık anlarında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

14SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU

SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU

Grande daha önce de Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller ve Mikey Foster ile aşk yaşadı. Ariana Grande, bundan üç yıl önce Pete Davidson ile nişanlandı. Fakat bu nişan sadece 4 ay sürdü. Davidson'dan ayrıldıktan iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlandığını açıkladı.

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