Düğün fotoğrafları rekor kırdı ama "yumurtaya" yaklaşamadı
Ariana Grande'nin düğün fotoğrafları Instagram'da beğeni rekoru kırdı. Ama hala ikinci sırada.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
GRANDE REKOR KIRDI
Bundan birkaç hafta önce iş insanı Dalton Gomez ile hayatını birleştiren Ariana Grande'nin düğün paylaşımları, Instgram'da beğeni rekorunu kırdı. Grande'nin paylaştığı fotoğraflar 25 milyon beğeni alarak, 'insanların yer aldığı paylaşımlar arasında en yüksek beğeniyi alarak" tarihe geçti.
2
25 MİLYONU GEÇTİ
Çok az sayıda konuğun katılımıyla Grande'nin Montecito'daki malikanesinde evlenen çiftin mutlu haberi önce basında yer aldı. Birkaç hafta sonra da Ariana Grande, düğün fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Grande'nin bir dizi düğün pozuna 25 milyon 658 bin 112 beğeni geldi şu ana kadar.
3
TEK PAYLAŞIM, 24 MİLYON BEĞENİ
Bugüne kadar Instagram'da hiçbir ünlünün paylaşımı bu kadar çok beğeni almadı. Ama buna yakın beğeni alanlar oldu. XXXTentacion'ın paylaşımı 24.6 milyon, Bİllie Eilish'in saçlarını sarıya boyadıktan sonraki görüntüsünü yansıtan paylaşımı 23 milyon beğeni almıştı.XXXTentacion'un 20 Mayıs 2018'de paylaştığı bu fotoğraf şu ana kadar toplam 24 milyon 645 bin 804 beğeni aldı. 18.8 milyo takipçisi olan XXXTentacion'un Instagram sayfasında sadece bu paylaşım yer alıyor.
4
YENİ SAÇ RENGİNE BEĞENİ YAĞDI
Billie Eilish'in sarı saçlı paylaşımına ise şu ana kadar 23 milyon 24 bin 70 beğeni geldi.
5
REKOR BİR YUMURTANIN
Bu arada her ne kadar Ariana Grande'nin düğün paylaşımlarının ünlüler arasında beğeni rekoru kırdığını belirtsek de bu alandaki rekorun bir yumurtaya ait olduğunu hatırlatalım.
6
55 MİLYON BEĞENİ
World Record Egg adlı hesabın paylaştığı bir yumurta fotoğrafı tam 55 milyon beğeni aldı. Kim olduğu bilinmeyen bir grup, World Record Egg hesabı açarak, bir yumurta fotoğrafı paylaştı ve Kylie Jenner’ın rekorunu kırmak istediğini belirtti. 2019 yılında paylaşılan bu fotoğraf o zamana kadar 18 milyon beğeni ile Kylie Jenner'da olan rekoru da ele geçirmiş oldu.
7
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sonunda Ariana Grande, hayranlarının bu konudaki merakını giderdi ve düğününde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
8
GRANDE'NİN MALİKANESİNDE EVLENDİLER
Ariana Grande ile 25 yaşındaki iş insanı Dalton Gomez, geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Grande'nen California Montecito'da bulunan malikanesinde hayatlarını birleştirdi
9
20 KONUK KATILDI
Geçen yılın aralık ayında nişanlanan çiftin evlilik törenine sadece 20 konuğun katıldığı belirtildi.
10
MUTLU ÇİFT
Bu sürpriz evliliğin ardından Ariana Grande'nin sözcüsü yaptığı açıklamada hem ünlü şarkıcının hem de Dalton Gomez'in çok mutlu olduğunu ve düğünün son derece samimi bir şekilde, küçük bir topluluğun katılımıyla gerçekleştiğini açıkladı.
11
SADE AMA ŞIK GELİNLİK
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, düğününde Vera Wang imzası taşıyan sade bir gelinlik giydi. Görüntüsünü de Giuseppe Zanotti tasarımı gelin ayakkabıları ve Lorraine Schwartz imzalı elmaslarla tamamladı. Damat Dalton Gomez ise Tom Ford tasarımı bir damatlık tercih etti. Daha önce Vogue dergisine yansıyan haberlere göre Ariana Grande gelinliğini planlamaya Dalton Gomez ile nişanlandığını açıklamadan çok önce planlamaya başladı.
12
ÖZEL DİKİM
Grande, bundan yıllar önce, konuk oldukları bir MET Gala gecesinde Vera Wang'dan gelinliğini tasarlamasını istemişti. Bu istek yıllar sonra gerçek oldu ve Wang, Grande için özel dikim bir gelinlik tasarladı.
13
KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER
Ariana Grande'yi büyük gününe hazırlayanlar arasında makyaj sanatçısı Ash K Holm de yer aldı. Gelinin saçlarını ise Josh Liu yaptı. Ariana Grande, düğüne hazırlık anlarında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
14
SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU
Grande daha önce de Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller ve Mikey Foster ile aşk yaşadı. Ariana Grande, bundan üç yıl önce Pete Davidson ile nişanlandı. Fakat bu nişan sadece 4 ay sürdü. Davidson'dan ayrıldıktan iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlandığını açıkladı.