Düğün fotoğrafları rekor kırdı ama "yumurtaya" yaklaşamadı

TEK PAYLAŞIM, 24 MİLYON BEĞENİ Bugüne kadar Instagram'da hiçbir ünlünün paylaşımı bu kadar çok beğeni almadı. Ama buna yakın beğeni alanlar oldu. XXXTentacion'ın paylaşımı 24.6 milyon, Bİllie Eilish'in saçlarını sarıya boyadıktan sonraki görüntüsünü yansıtan paylaşımı 23 milyon beğeni almıştı.XXXTentacion'un 20 Mayıs 2018'de paylaştığı bu fotoğraf şu ana kadar toplam 24 milyon 645 bin 804 beğeni aldı. 18.8 milyo takipçisi olan XXXTentacion'un Instagram sayfasında sadece bu paylaşım yer alıyor.