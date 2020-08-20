Dudaklarına ne oldu Hatice?
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil, uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Sıfır makyaj Aslı Enver fotoğrafın altına "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü...
Yeni sezonda “Seni Çok Bekleyeceğim” adlı dizide rol alması beklenen Burcu Özberk, tekne tatili yapıyor. Oyuncu, makyajsız çektiği tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
12