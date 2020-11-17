Duayen gazeteci Nedim Demirağ hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 17 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Nedim Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi çatısında altında çalışan ve İzmir'in turizm sektörüne de birçok tesis kazandıran Demirağ'nın ölümü, İzmir basın camiasını yasa boğdu.