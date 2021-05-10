Dua Lipa ile Rita Ora'nın büyükbabaları da arkadaşmış

Her ikisi de Kosova kökenli olan Dua Lipa ile Rita Ora'nın büyükbabaları yıllar önce arkadaşmış. Bu durumu Lipa'nın babası Dukagjin Lipa bir Instagram paylaşımında gözler önüne serdi. Lipa, her ne kadar bu pozu 2019 yılında paylaşsa da Lipa ve Ora'nın hayranları yeni keşfetti ve fotoğraf sosyal medyada dolaşmaya başladı.