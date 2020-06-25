DSÖ'den flaş Hac açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suudi Arabistan'ın Hac kararı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu
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Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs (Covid-19)salgını nedeniyle bu yılki hac ibadeti için bir dizi karar aldığını bildirmişti.
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DSÖ'DEN DESTEK GELDİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağı ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceği yönündeki kararını desteklediklerini bildirdi.
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Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağı hac ibadeti kararını değerlendirdi.
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'SUUDİ ARABİSTAN'IN KARARLARI DOĞRU'
"Bunun kolay bir karar olmadığını anlıyoruz ve bu yıl haclarını yapmayı dört gözle bekleyen birçok Müslüman için büyük bir hayal kırıklığı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, kararın tüm ülkelerin sağlığı ilk sıraya koymak için yapması gereken zor seçimlere bir başka örnek teşkil ettiğini vurguladı.
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Ghebreyesus, Suudi Arabistan'ın aldığı kararın hacı adaylarının güvenliğini korumak ve bulaşma riskini en aza indirmek için DSÖ'nün hazırladığı rehbere uygun şekilde alındığını belirterek, "DSÖ, bu kararı destekliyor." dedi.
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HACDA SIKI KURALLAR UYGULANACAK
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac ibadeti için uygulanacak sıkı kuralları açıkladı.
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia bu yıl hac ibadetinin son derece sınırlı sayıyla gerçekleştirileceğini, hacı adaylarının 10 binden az olmasının beklendiğini belirtti.
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Bu yıl alınacak önlemler ve şartlar konusunda halen tartışma sürecinde olduklarını kaydeden Rabia, hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini aktardı. Rabia, hacılara öncesinde Covid-19 testi yapılacağını ve hac sonrasında 14 gün evlerinde karantinada kalmaları gerektiğini ifade etti.
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Sağlık ekiplerinin ibadetler sırasında hacılara eşlik edeceğini kaydeden Bakan Rabia, acil bir duruma karşı bir hastanenin ve Mina'da bir sağlık merkezinin tahsis edildiğini ifade etti.
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ÜLKE DIŞINDAN HACI KABUL EDİLMEYECEK
Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten de Covid-19 önlemleri kapsamında ülkesinin yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini belirtti.
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Bu yıl güvenli ve sağlıklı hac yapılması için istisnai uygulama planlarının bulunduğunu kaydeden Benten, devam eden pandemi ve kalabalık ortamlarda virüsün yayılması nedeniyle hac ibadetlerinin sosyal mesafeye uyularak yapılacağını vurguladı.
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DSÖ'DEN KRİTİK UYARI
Dünya Sağlık Örgütü corona virüs salgınında haftaya vaka sayısının 10 milyonu aşacağını öngörüyor. ABD yaklaşık 2,5 milyon vakayla Covid-19'un en yaygın olduğu ülke konumunda.
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VAKA SAYISI 10 MİLYONA ULAŞACAK
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 9,3 milyona ulaştığını aktaran DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, gelecek hafta sayının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini belirtti.
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Ghebreyesus, salgının etkili olduğu pek çok ülkede Covid-19 hastalarının nefes almasını desteklemek için oksijen akışını artıran cihazların tedarikinde büyük güçlükler yaşadığını aktardı.
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DSÖ'nün bu ülkelere destek verdiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, dünya genelinde bu cihazların yüzde 80'ini birkaç firmanın ürettiğini, şimdi ise talebin arzı aştığını kaydetti.
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Salgının ilk ayında DSÖ'ye 10 binden az vaka bildirildi. Geçtiğimiz ay ise bildirilen vaka sayısı neredeyse 4 milyona ulaştı" dedi.
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BU SORUMLULUK HEPİMİZİN
Ghebreyesus, "Yayılmayı önlemek ve hayat kurtarmak için sahip olduğumuz tüm kaynaklarla, mümkün olan her şeyi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var" açıklamasını yaptı.
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DSÖ verilerine göre Aralık 2019'da başlayan Covid-19 salgını şimdiye kadar 216 ülke ve bölgeye yayıldı.
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LATİN AMERİKA AÇIKLAMASI GELDİ
DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan Latin Amerika'da etkisini artıran salgına ilişkin bölgedeki salgının yoğun olduğunu belirtti.
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Ryan "Özellikle Orta ve Güney Amerika'daki ülkelerde salgın etkili. Sabit ve korkutucu bir artışla karşılaşıyoruz. Birçok ükede vaka sayısı haftalık yüzde 25-50 artış gösteriyor" dedi.
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Latin Amerika'da salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığını sözlerine ekleyen Ryan bunun da bölgede vaka ve can kaybı sayısının artış göstermeye devam edeceğine işaret ediyor olduğunu söyledi.
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Güney yarımkürede salgının boyutu korkutucu sınırlara yaklaşıyor. Bu bölgedeki ülkelerden her gün ürküten rakamlar gelmeye devam ediyor.
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Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947 ve Hindistan'da 418 kişi hayatını kaybetti.
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Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de ve ilk merkez üslerinden Güney Kore'de de yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı.
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Geçtiğimiz ay salgını kontrol altına aldığını bildiren bu ülkelerde görülen yeni vakalar ikinci dalga paniği yaşanmasına sebep oluyor.