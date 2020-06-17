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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış Haberler - BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 12:36,

DSÖ'den koronavirüs ilacı açıklaması: Umut veren ilaç ölümleri azaltabilir

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İlaç fiyatının ucuzluğuyla dikkat çekiyor.

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Dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili olarak her gün yeni vaka ve ölüm haberleri gelirken bilim insanları da bir yandan Covid-19 için ilaç ve aşı bulma çalışmalarına devam ediyor.

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Dün gelen sevindirici haberde İngiltere'de korona ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırmanın "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır corona virüsü (koronavirüs) hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceği aktarıldı.

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Habere göre uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül corona virüsü (koronavirüs) ile savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.

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Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü. Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.

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Deksametazon adlı ilaç, mevcut tedavilerin koronavirüste de işe yarayıp yaramayacağını görmek için başlatılan dünyanın en kapsamlı araştırması kapsamında denendi.

6DSÖDEN AÇIKLAMA GELDİ
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DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DSÖ konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında steroid tedavisinin corona virüs hastalarında etkili olduğunu söyledi.

8ÖLÜMLERİ %60 ORANINDA AZALTACAK
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ÖLÜMLERİ %60 ORANINDA AZALTACAK

DSÖ, 'dexamethasone' adlı ilacın corona virüste ölümleri yüzde 60 oranında azaltabileceğini belirtti.

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Deksametazon adlı ilacın yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu görüldü.

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İlaç halihazırda bir dizi hastalıkta inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor.

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İlacın koronavirüsle savaşmaya çalışırken zayıf düşen bağışıklık sisteminde oluşan hasarın bir kısmını engellediği belirtiliyor.

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Oxford Üniversitesi de yaptığı açıklamada 2 bin hasta üzerinde denenen steroidin corona tedavisindeki en etkili ilaç olduğunu söyledi.

13İLACIN MALİYETİ NE OLACAK
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İLACIN MALİYETİ NE OLACAK?

Ucuz maliyetli dexamethasone tedavisinin hasta başı 5 sterlin yani 40 liraya mal olduğu ifade edildi.

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Covid-19 tedavisinde kullanılacak ilacını maliyetinin düşük olması ve fiyatının ucuzluğu tüm dünyada herkes tarafından ulaşılabilecek olmasını sağlayacak.

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İlaçla ilgili araştırmalarda yer alan Prof. Martin Landray 'dexamethasone' ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.

16İLAÇ GÜNDE 40 LİRAYA MAL OLUYOR
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İLAÇ GÜNDE 40 LİRAYA MAL OLUYOR

Landray, " İlacın açık ve net bir faydası olduğunu gördük. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline (40 TL) mal oluyor” dedi.

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DSÖ Genel Direktöü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise ilaç için "Oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını azaltan ilk tedavi" açıklamasını yaptı.

18UMUT VEREN İLAÇ 60 YILDIR KULLANILIYORMUŞ
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UMUT VEREN İLAÇ 60 YILDIR KULLANILIYORMUŞ

Dexamethasone adıyla bilinen ilaç 1960'lı yıllardan beri yani 60 yıldır eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyor.

19AĞIR DURUMDAKİ HASTALARDA ETKİLİ OLUYOR
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AĞIR DURUMDAKİ HASTALARDA ETKİLİ OLUYOR

Covid-19 tedavisinde bu ilacın kullanımıyla ilgili ilk sonuçlar olumlu ancak uzmanlar dexamethasone ilacının ağır durumdaki koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasını tavsiye ediyor.

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Hastalığı orta şiddette geçiren ve nefes darlığı yaşamayan hastalarda etkili olmayan ilaç oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duyan ağır Covid-19 hastalarında ölüm sayılarını azalttı.

21İNGİLTERE SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ
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İNGİLTERE SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Sağlık Bakanı, Deksametazon ilacını dün itibariyle kullanmaya başladıklarını açıkladı

22ŞUBAT AYINDA FARK ETMİŞLER
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ŞUBAT AYINDA FARK ETMİŞLER

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada Deksametazon ilacının koronavirüs tedavisinde potansiyeli olduğunu şubat ayında tespit ettiklerini ifade etti.

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Bakan Hancock, Deksametazon ve diğer potansiyel ilaçların araştırılmasına 25 milyon pound bütçe ayırdıklarını, dikkate değer sonuçlar gelmeye başlayınca nisan ayında Deksametazonu almaya başladıklarını açıkladı.

24DÜN KULLANILMAYA BAŞLANDI
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DÜN KULLANILMAYA BAŞLANDI

Hancock, “Nisan ayında bu ilacı almaya başladık, dolayısıyla elimizde yeterince var. Dün itibariyle Ulusal Sağlık Servisi ilacı kullanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

25‘KRİTİK HASTALARIN 3’TE 1’İ İYİLEŞİYOR’
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‘KRİTİK HASTALARIN 3’TE 1’İ İYİLEŞİYOR’

Bakan Hancock, ilacın koronavirüs üzerinde etkili olmadığını, kişinin bağışıklık sistemimde etkili olduğunu belirtti. İlacın, özellikle solunum cihazına bağlı, durumu kritik hastaların 3’te 1’inde iyileşme sağladığı vurgulandı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs (Covid-19) tedavisinde umut vaat eden ‘Deksametazon’ için “Bu kriz boyunca aldığımız en iyi haberlerden biri” dedi.

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