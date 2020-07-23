Son dakika haberi: DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 2021'e kadar unutun
Tüm dünya Covid-19 salgının bitirecek aşıyla ilgili gelişmeleri nefesini tutmuş beklerken konuyla ilgili en yetkili kurum DSÖ'den korkutan bir açıklama geldi. DSÖ koronavirüs aşısının ilk kullanılabileceği tarihi açıkladı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken DSÖ'den gelen Covid-19 aşısı açıklaması korku yarattı.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 380 bin 140’a yükseldi.
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Koronavirüs dünya çapında 140'tan fazla ülkeye yayılırken dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 355 bin 528’e ulaştı.
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Dünya koronavirüs için mücadele ederken salgın konusundaki en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütünün açıklamaları da herkes tarafından büyük merakla bekleniyor.
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına ilişkin olarak "Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısını yapmıştı.
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DSÖ, koronavirüs salgınında herkesin merakla takip ettiği aşı çalışmalarıyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklama bu kez DSÖ'nün Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan'dan geldi.
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Mike Ryan açıklamasında "Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında “iyi ilerlemeler” sağlandığını, ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerekiyor" dedi.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” ifadesini kullandı.
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Ryan, aşının dağıtımı konusunda çalışıldığını söylerken ilk hedefin mutlaka Covid-19'un yayılımını durdurmak olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Dünyada çok sayıda aşı çalışması yapılmaya devam ediyor ve bu çalışmaların çoğunda üçüncü aşamaya çoktan geçildi.
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Bu aşamada aşının insanlarda güvenli bir şekilde bağışıklık yaratıp yaratmadığı test ediliyor ve bu deneylerden de olumlu sonuçlar alınmış durumda.
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Bu gelişmeyi "İyi bir ilerleme" olarak değerlendiren Mike Ryan, ancak bu ilerlemelere rağmen dünyanın etkili bir Covid-19 aşısını kullanmak için gelecek yılın ilk aylarını beklemek zorunda olduğunu hatırlattı.
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ABD hükümeti, Pfizer ve Alman BioNTech şirketi ile 100 milyon doz Corona virüsü aşısı almak için sözleşme imzalamıştı.
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Bir diğer şirket AstraZeneca da Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü aşı çalışmalarında son yaklaşıldığını açıklamıştı.
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AstraZeneca şirket CEO'su geliştirdikleri koronavirüs aşısının 1 yıl koruma sağlayacağını ve ekim ayında kullanıma hazır olacağını da iddia etmişti.
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Oxford Üniversitesi'nde geliştirme çalışmaları yapılan aşı üçüncü aşamasında ve 10 bin gönüllü üzerinde denemeye tabi tutuluyor.
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DSÖ, geçtiğimiz günlerde de koronavirüse yakalanan ve iyileşen hastalarla ilgili kaygı verici bir açıklama yapmıştı.
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DSÖ, Covid-19'u yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini belirtmişti.
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Koronavirüs salgınıyla ilgili en önemli sorulardan bir tanesi hastalığa yakalanıp iyileşen insanların tekrar enfekte olup olmayacağı.
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Genel kanı hastaların virüsü yendikten sonra yeniden hastalanmayacağı ve bağışıklık kazanmış olacakları yönündeydi.
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Ancak DSÖ'nün bu açıklamasıyla Covid-19 tehlikesinin hastalık atlatıldıktan son bile geçerli olabileceği ortaya çıkmış oldu.