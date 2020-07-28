DSÖ'den çarpıcı koronavirüs açıklaması: 'Gelmiş geçmiş en ciddisi'
Koronavirüs salgını tüm dünyada hızını kesmeden etkili olmaya devam ederken salgın konusunda en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi. DSÖ, Covid-19 salgının karşılaştıkları en ciddi küresel sağlık sorunu olduğunu açıkladı.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 200'den fazla ülkede yayılmaya ve can almaya devam ediyor.
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Ocak ayından beri devam eden Covid-19 salgınında dünya genelinde 16 milyondan fazla vaka görüldü.
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Vaka ve ölüm sayıları hiç durmadan artmaya devam ederken ülkeler ikinci dalganın başlamaması için önlemleri artırmaya başladı.
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Koronavirüs konusundaki en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmayı sürdürüyor.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının 'bugüne kadar görülen en ciddi ve kötü sağlık krizi olduğunu' duyurdu.
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Bugüne kadar beş küresel sağlık krizi ilan edildi: Ebola (iki salgın), Zika, çocuk felci ve domuz gribi.
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DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemiyle mücadelenin değerlendirilmesi için sağlık komitesini bu hafta içinde bir araya getireceğini söyledi.
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Dr. Tedros, uluslararası acil durum ilan ettiği Ocak ayında Çin dışında görülen vaka sayısının 100'ün altında olduğunu ve hiç can kaybı yaşanmadığını hatırlatıp "Covid-19 dünyamızı değiştirdi. İnsanları, toplulukları ve milletleri bir araya getirdi ve birbirinden kopardı" dedi.
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Dr. Tedros şunları söyledi: "Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla en ciddi kriz. DSÖ'ye bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti,salgın hız kazanmaya devam ediyor."
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Son altı haftada dünya genelindeki vaka sayısı ikiye katlandı. Bu oldukça korkutucu bir istatistik.
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Virüsün, Asya, Avrupa ve Amerika kıtasında yeniden ortaya çıkması, lokal kısıtlamaları ve maske takmanı birçok yerde zorunlu kılınmasını beraberinde getirdi.
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Avusturalya, salgının başlangıcından bu yana en çok can kaybı yaşanan vaka artışını yaşarken, İspanya'daki vaka sayısı son 15 günde üç kez arttı.
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ABD ise vaka ve ölüm sayılarında başı çekiyor. Ülkede şu ana dek 147.143 kişi öldü.
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ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Peru, Meksika ve Şili'de 300 binin üzerinde vaka var.
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Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede büyük çabalar sarf edilse de, Dr Tedros "Önünüzde uzun ve zorlu bir yol var" dedi.
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Pazartesi günü Cenevre'de düzenlenen brifingde DSÖ, seyahat kısıtlamalarının uzun dönem için çözüm olmadığını söyledi ve ülkelerin sosyal mesafe ile maske takmak gibi kanıtlanmış stratejileri benimseyerek virüsün yayılmasını engellemeleri gerektiğini ifade etti.
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DSÖ acil programlar direktörü Mike Ryan, "Ülkelerin sınırlarını öngörülebilir gelecekte kapalı tutmaları neredeyse imkansız. Ekonomilerin açılması lazım, insanların çalışması lazım, ticaretin devam etmesi lazım" dedi.
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DSÖ yetkilileri, salgının yeniden canlandığı ülkelerde ise koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini söylüyor.
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Ama önlemlerin mümkün olabildiğince kısa süreli olması ve coğrafi olarak da mümkün olduğu kadar dar bölgelerde uygulanması tavsiyesinde bulunuyor.
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DSÖ, geçtiğimiz haftalarda da Covid-19 salgının gittikçe kötüleşeceği uyarısını yapmıştı.
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınına ilişkin, "Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısında bulunmuştu.
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Virüse ilişkin büyük endişe taşıdıklarını anlatan Ghebreyesus, tüm ülkelerin risk altında olduğunu ve aynı şekilde etkilendiğinin altını çizmişti.
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Ghebreyesus, liderleri, hükümetleri ve tüm insanları "salgının yayılması zincirini kırmak için" ellerinden gelen her şeyi yapmaya davet ederken bu yol haritasını ise ölüm oranlarının düşürülmesi, virüsün yayılma hızının bastırılması, bireysel tedbirlerin alınması ve geniş kapsamlı stratejiler uygulayacak güçlü iktidarlar olduğunu kaydetmişti.