DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken DSÖ'nün yaptığı son açıklama bir kez daha gündeme oturdu.
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Dünya koronavirüs salgınının pençesindeyken konuyla ilgili en yetkili kurum olan DSÖ'den yine flaş bir açıklama geldi.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 14 milyonu, can kaybı 595 bini aştı.
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Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 376 bine yükseldi.
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ABD, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde ise koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
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Covid-19'la ilgili akıllardaki en büyük sorulardan biri ise virüse bir defa yakalanan insanların tekrar hastalanıp hastalanmayacağı.
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Dünya çapında devam eden koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarının da merkezinde insanları virüse karşı bağışık hale getirmek var.
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DSÖ bu konuda yaptığı yeni bir açıklamayla tekrar dikkatleri bu konuya çekti.
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Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
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Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.
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Ghebreyesus'un ardından söz alan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyada salgının merkez üssü kabul edilen ve dünyada son günlerde en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'daki duruma değindi.
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Ülkede günlük yeni vaka sayılarının 40-45 bin aralığında sabitleştiğine dikkati çeken Ryan, "Brezilya'nın hastalığı aşağı itme, ve virüsün bulaşmasını baskılama fırsatı var." dedi.
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Bunun gerçekleşmesi için "sürekli" ve "uyumlu" bir mücadele gerektiğinin altını çizen Ryan, "Şimdiye kadar Brezilya da dahil olmak üzere pek çok ülkede virüs iş başındaydı, kuralları virüs koyuyordu. Bu virüs için kuralları bizim belirlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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AA muhabirinin, tedavisi tamamlanan ve iyileşen Covid-19 hastalarına bu virüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorusunu ise DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.
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Kerkhove, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini ifade ederek, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını aktardı.
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Normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu anlatan Kerkhove, "Dolayısıyla Covid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor." dedi.
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Koronavirüsün iyileşen kişilere tekrar bulaşıp bulaşmayacağının anlaşılması birçok açıdan büyük önem taşıyor.
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Salgının başından beri bazı ülkelerin uygulamaya çalıştığı sürü bağışıklığı yani toplumun büyük bir bölümünün virüs kaparak bağışıklık elde etmesiyle Covid-19'un yenilmesi bunlardan biri.
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Ancak bugüne kadarki veriler sürü bağışıklığı konusunda umut verici olmadı.
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Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerde antikor oluşumunun çok az yüzdelerde kaldığı ve bunun da sürü bağışıklığını sağlayamadığı ortaya çıktı.
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Koronavirüse ikinci kez yakalanmanın mümkün olması ilaç ve aşı çalışmalarının gidişatını da etkileyebilecek bir faktör.
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Eğer virüs birden fazla kez bulaşıcı olabiliyorsa kişilerin de Covid-19 aşısını bir kez yaptırıp hastalıktan tamamen kurtulması mümkün olmayacak.
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Bu yüzden de üzerinde çalışılmaya devam eden koronavirüs aşıları da tıpkı grip aşıları gibi her yıl tekrarlanmak zorunda kalabilir.