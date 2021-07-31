DSÖ'den dünyaya korkutan uyarı: Delta 132 ülkeye yayıldı, vakalarda büyük artış var!
Alınan tedbirler ver hızla devam ettirilen aşılama kampanyalarıyla birlikte gerileyen Kovid-19 salgını ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı yüzünden deyim yerindeyse yeniden atağa kalktı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5'inde yüzde 80 arttığını, bu artışın virüsün Delta varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın 132 ülkede tespit edildiğini bildirdi.
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Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Kovid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti.
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Geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni Kovid-19 vakası bildirildiğini, toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini aktaran Ghebreyesus, şöyle konuştu:
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"Ortalama olarak, DSÖ'nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor."
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Ghebreyesus, Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını belirterek virüsün değişmeye devam edeceğine dikkati çekti. Şimdiye kadar virüsün 4 varyantının tespit edildiğini aktaran Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın ortaya çıkacağı uyarısını yaptı.
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DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise "Şu anda DSÖ tarafından onaylanan aşıların tümü ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor." bilgisini paylaştı.
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DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.
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Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.
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DÜNYADA SON DURUM
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 4 milyar 70 milyon dozu geçti.
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Salgında vaka sayısı dünya genelinde 197 milyon 727 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 219 bine, iyileşenlerin sayısı 178 milyon 759 bine çıktı.
Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 592 bini, Hindistan'da 31 milyon 612 bini, Brezilya'da 19 milyon 839 bini ve Rusya'da 6 milyon 242 bini geçti.
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İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı rapora göre, hesaplamalar, aşılama programının bir sonucu olarak 60 bin ölümün ve 22 milyon 57 vakanın önlendiğini ortaya koydu.
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde yetkililer, artan vakalar üzerine, yarından itibaren 8 Ağustos’a kadar kapanma kararı aldı. Bu kapsamda eyalette şehirler arası seyahatlerin kısıtlanacağı bildirilirken, tüm iş yerleri ve hükümet binalarının kapalı olacağı kaydedildi. Sokaktaki vatandaşların aşı kartlarının kontrol edileceği, aşı olmayan kamu çalışanlarının maaşlarının ise 31 Ağustos’tan sonra yatırılmayacağı duyuruldu.
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Malezya Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, 28 Temmuz'da salgının tespit edildiği parlamentoda dünden bu yana 11 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.
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Kenya'da hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedbirleri artırdığını duyurdu. Salgının dördüncü dalgası nedeniyle alınan kararlar kapsamında, sokağa çıkma yasağı saat 22.00-04.00 olarak belirlenirken, açık ve kapalı toplantılar 30 gün yasaklandı.
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Avustralya’da, Delta varyantının yoğun görüldüğü Sidney kentinde, virüse karşı tam kapanmanın denetlenmesinde askeri birliklerin de görevlendirildiği bildirildi.
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Myanmar’daki askeri yönetimin salgını muhalefete karşı "silah haline getirdiği" iddia edildi.
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OLİMPİYATLAR JAPONYA'YI VURDU
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ile ülkesinde artış trendi gösteren vaka sayıları arasında "bir bağ" olduğu iddialarını reddetti.
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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirleri açıkladı.
Virüsün Delta varyantının etkisine dikkati çeken Suga, "Kovid-19 salgını Tokyo ile Kansai bölgesinde vakalar daha önce görülmemiş oranda artış gösteriyor." dedi.
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Ülke genelinde virüsün "görülmemiş biçimde" yayılma hızı gösterdiğini kabul eden Suga halka, turnuvayı evlerinden izleme çağrısını yineledi.
Ağustos sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 40'ının iki doz aşılanmasını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Suga, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyet'in verdiği onay sonrası, OHAL kapsamına 4 eyaletin daha eklendiğini açıkladı.
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Buna göre Tokyo çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletleri ile ülkenin güneyindeki Osaka kenti OHAL kapsamına alındı. Uygulama hafta başı yürürlüğe girip ağustos sonuna kadar sürecek.
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Halihazırda başkent Tokyo ile en güneydeki Okinawa adasındaki OHAL süresi ağustos sonuna kadar uzatıldı. Bunun yanı sıra Hokkaido, İşikawa, Hyogo, Kyoto ve Fukuoka'da 2-31 Ağustos'ta ise yarı-OHAL şartları uygulanacak.