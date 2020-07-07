DSÖ'den jet açıklama geldi

Tüm dünya Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Covid-19 hastalığıyla mücadele etmeye devam ediyor.
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Dünyada 200 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs bir salgın haline gelirken bilim insanları virüse karşı bir aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti, virüs nedeniyle 541 bin 230 kişi de yaşamını yitirdi.
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Dünya henüz koronavirüs salgınını kontrol altına alamamışken gelen bir haber adeta şok etkisi yarattı.
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Çin'den gelen habere göre Moğolistan'da iki kişide "bubonik" yani "hıyarcıklı" veba tespit edildi.
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Bölgesi'nde bir kişide daha hıyarcıklı veba tespit edilmesiyle dünyayı bu kez de veba salgını korkusu sardı.
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Tarihin en ölümcül salgınlarından biri olan "Kara Veba"ya neden olan "hıyarcıklı veba" Pekin'in kuzeybatısında yer alan Bayannur kentinde bir çiftçide de görüldü.
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Yetkililer veba salgını riskine karşı alarm seviyesini bir üst seviyeye çıkardı.
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Bubonik veba ilk olarak temmuz ayı başında Moğolistan'ın batısındaki Hovd eyaletinde dağ sıçanı yiyen iki kardeşte görülmüştü.
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Yeni tespit edilen hıyarcıklı veba vakasının da Moğolistan'ı ziyaret edip Bayannur kentine dönen bir çiftçide görüldüğü belirtiliyor. Bayannur Belediyesi yetkilileri, şehirde vebanın yayılma riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise konuyla ilgili hemen devreye girerek Çin'de görülen ve bulaştıktan sonra çok öldürücü olduğu bilinen bubonik veba hastalığının yüksek risk taşımadığını açıkladı.
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DSÖ sözcüsü Margaret Harris, BM'nin dünkü oturumunda yaptığı açıklamada durumu Çinli ve Moğal yetkililerle birlikte izlediklerini ve salgınlar konusunda yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.
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DSÖ'nün açıklamasına rağmen Çinli yetkililer ortaya çıkan vakalar sonrası salgın riskinin bulunduğunu belirterek alarm seviyesini yükselttiler.
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Vebanın en sık görülen şekli olan bubonik veya hıyarcıklı veba, Orta Çağ Avrupa'sında milyonlarca kişinin ölümüne neden olması nedeniyle ‘Kara Ölüm' olarak da biliniyor.
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Hastalık lenf bezlerinin şişmesiyle kendini gösteriyor. 3 ila 7 gün arasında ortaya çıkan bu belirti öncesinde hastalığın diğer semptomları gribe benzediği için teşhis edilmesi kolay değil.
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Hıyarcıklı veba öncelikle vahşi kemirgenleri etkileyen bir hastalık ve insanlara bu hayvanların etini tüketmek ya da pireler yoluyla bulaşabiliyor.
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Hastalığı kapan insanlar ise daha sonra tıpkı koronavirüste olduğu öksürük, hapşuruk gibi yollarla hastalığı damlacıklarla başka insanlara bulaştırıyor.
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Hıyarcıklı veba vakaları zaman zaman dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle kırsal alanlarda görülmeye devam ediyor.
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Ancak dünya hali hazırda bir başka virüs salgınıyla mücadele ederken Çin'den bu haberin gelmesi dünyada büyük korku yarattı.
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Hıyarcıklı veba bir bakteriden kaynaklandığı için tedavisi de antibiyotiklerle sağlanıyor.
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Ancak vebanın ortaya çıkış nedeni ve vakaların görüldüğü yerde önlemler alınmasını durumun bir salgına dönüşmemesi için çok önemli.
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Çinli yetkililer bu yüzden bölgede önlemler alıp incelemele yapmaya devam ediyorlar.
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Uzmanlara göre günümüz koşullarında hıyarcıklı vebanın dünya çapında yayılıp bir salgına dönüşmesi küçük bir olasılık.
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Ancak bilim insanları yine de vahşi hayvanların yenmemesi, bu hayvanların bulunduğu bölgede yaşayan insanların dikkatli davranması ve şüpheli durumları hemen bildirmesi konusunda ciddi uyarılar yapmaya devam ediyor.