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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 09:59,

DSÖ'den Çin itirafı

Dünya Sağlık Örgütü'nden, Çin'in ilk koronavirüs vakalarını bildirmesiyle ilgili çok önemli bir itiraf geldi.

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Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ederken bir yandan da Covid-19'a karşı etkili aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken, 526 bin kişi hayatını kaybetti, 6,2 milyon kişi ise iyileşti.

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Aralık ayında Çin'de görülmeye başlayan ilk koronavirüs vakalarından sonra hastalık hızla yayılmıuş ve dünyada 200 ülkede birden görülmeye başlamıştı.

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Covid-19'un salgın haline gelmesiyle birlikte Çin ülke çapında çok sıkı karantina önlemleri uygulamış, birkaç ay içinde de salgını kontrol altına aldığını açıklamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise salgının başından beri altığı tavır ve yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.

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DSÖ, resmi internet sitesinde yeni bir düzenleme yaparak Çin'in koronavirüs salgınının başlangıcı ile ilgili yanlış bilgilendirme yaptığını kabul etmiş oldu.

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Çin, ülkede görülen ilk koronavirüs vakasının 31 Aralık'ta kayıtlara geçtiğini açıklamıştı.

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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs takviminde yer alan ilk tarih olan 31 Aralık 2019 kısmındaki ifade değiştirildi.

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İlk ifadede virüsün ortaya çıkışının Çinli yetkililer tarafından raporlandığı belirtilirken, değişen açıklamada ise DSÖ yetkililerinin virüsü Amerika merkezli bir siteye gönderilen basın açıklamasından tespit ettiği açıklandı.

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Bu ifade değişikliği DSÖ'nün Çin tarafından salgın konusunda doğru bilgilendirmediğini kanıtlar nitelikte.

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ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Vuhan'daki durumu yeterince incelemediğine işaret ederek, "DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan'da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

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Trump, 29 Mayıs'ta da DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

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DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz günlerde salgında henüz en kötü günlerin yaşanmadığı, daha kötüsünü görmek için hazırlıklı olmak gerektiğini açıklamıştı.

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Virüsün kaynağı ile ilgili tartışmalara da değinen Ghebreyesus, gelecek hafta Covid-19'un kaynağını soruşturmak üzere Çin'e bir ekip göndereceklerini açıkladı.

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Ghebreyesus, ülkelere yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaparak, "test, fiziksel mesafe ve temas takibi"nin aynı anda yapılması gerektiğini vurguladı.

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Dünyada vaka sayısı 11 milyonu geçmiş ve ölümler de yarım milyonu aşmışken DSÖ ülkelere çağrı yapmaya devam ediyor.

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Ancak DSÖ bu açıklamaları yaparken verdiği yanlış bilgiler ve dünya devletlerini yanlış bilgilendirmiş olması güvenirliğine zarar vermiş durumda.

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