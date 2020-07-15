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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 21:46,

DSÖ'den ailelere kritik uyarı: Koronavirüsten çok daha ciddi

DSÖ'den gelen ciddi uyarı korku yarattı.

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Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor.

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Ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayıları artış gösterirken doktorlar da koronavirüs hastalarını iyileştirmek için mücadele ediyor.

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Salgının birinci dalgası henüz atlatılamamışken gelen ikinci dalga haberleri de endişe yaratıyor.

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Dünya büyük bir merakla Covid-19'u yenmeyi sağlayacak aşıyı beklerken DSÖ'den korkutan bir açıklama geldi.

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgınıyla ilgili oldukça kritik bir açıklama yaptı.

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Dünyadaki toplam vaka sayısı 13 milyonun üzerine çıkmışken herkesin kulağı DSÖ'nün yapacağı umut verici açıklamalardaydı.

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Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların koronavirüs salgınında çok ciddi bir risk altında olduğunu açıkladı.

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Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşısının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı.

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Ghebreyesus, “Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması corona viüsü salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor” dedi.

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Yapılan araştırmaların sonucunu paylaşan DSÖ yetkilileri, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçü, corona virüsü sebebiyle aşı programlarının sekteye uğradığını duyurdu.

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UNICEF yöneticisi Henrietta Fore ise Covid-19'un dünyada rutin olarak uygulanan aşı takvimlerini zora soktuğunu belirtti.

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Henrietta Fore hastalıklara karşı rutin aşı programlarının yeniden düzenli uygulanmaya başlamasının önemini vurguladı.

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Henrietta Fore'ye göre aşılardaki bu aksama çocuklar için bağışıklığı tehlikeye sokan çok acil bir mesele.

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Bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmamız olası diyen UNICEF yetkilisi bunun bir sağlık krizine dönüşmeden önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

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DSÖ ve UNICEF'in ortak araştırmasına göre 30'dan fazla kızamık aşısı kampanyası sekteye uğradı ve uğramaya devam ediyor.

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Bunun ise 2020 yılı ve sonrası için yeni salgınlara yol açabilecek bir tehlike olduğu belirtiliyor.

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Aşı uygulamasının sekteye uğramasının birçok sebebi bulunuyor.

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Yetkililerin açıklamasına göre insanlar çeşitli sebeplerle aşı uygulamalarını yaptırmıyor. Bunun en büyük sebebi koronavirüs yüzünden evden çıkamamak.

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Hastanelerin Covid-19 hastalarıyla ilgilenmesi ve doktorlara koronavirüs tedavisi yüzünden ulaşılamaması da sebeplerden bir diğeri .

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İnsanların koronavirüs salgını yüzünden ulaşım, işsizlik, maddi sıkıntılar gibi sorunlar yaşaması da yine bu problemin sebeplerinden.

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Aşıların, halk sağlığı açısından tarihteki en büyük ilerleme olduğunu hatırlatan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle çocukların ve gençlerin durumundan kaygılı.

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Ghebreyesus, sağlam aşılama uygulamalarıyla elde ettiğimiz ilerlemeyi koronavirüs salgınında kaybedersek çocuk ve gençler için büyük riskler doğacak uyarısını yapıyor.

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Aşı uygulamalarındaki aksamalar özellikle Latin Amerika ve Karayipler'i vuruyor.

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Koronavirğs salgınından da çok kötü etkilenen bu bölgelerde aşılamadaki oranlar 2010'a göre %14 oranında düşmüş.

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Uzmanlar tüm ülkelerin bu ciddi uyarıyı dikkate alarak aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler almasını istiyor.

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Yenidoğanların ve çocukluk çağındakilerin kızamık, dizanteri, tetanos gibi hastalıklara karşı aşılanması tüm dünya toplumları için büyük önem arz ediyor.

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Rutin ve kontrollü aşılama bu tür bulaşıcı hastalıkların görülmesini ve dünyaya yayılmasını önleyen en büyük faktör.

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Yıllar içinde aşı uygulamalarında çok büyük aşama kaydeden Pakistan ve Etiyopya gibi ülkelerde bu düzelmenin geriye gitmeye başladığı ve bu durumun endişe verici olduğu kaydediliyor.

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DSÖ ve UNICEF koornavirüs salgının nedeniyle sekteye uğrayan aşı programları konusunda sıkıntı yaşayan ülkelere destek vermeye devam edeceğini de açıkladı.

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