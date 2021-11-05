DSÖ Avrupa için korkutan uyarıyı yaptı: 500 bin kişi daha ölebilir!
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaşarak kritik uyarılarda bulundu. Kluge, son vaka artışlarının ardından Avrupa'nın yeniden Kovid-19'un merkez üssü haline geldiğini açıkladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da yaptığı açıklamada bunun "aşısızların pandemisi olduğunu" ifade etti.
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Koronavirüs salgını alınan tüm önlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Kovid-19 sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı kritik 5 milyon eşiğini geçmiş durumda.
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Almanya'da son 24 saatte 34 bine yakın Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Bu, pandeminin başından beri en yüksek sayı oldu. Avrupa'da pek çok ülke de vaka ve ölüm sayılarında yeni zirvelerle karşı karşıya.
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bunun "aşısızların pandemisi olduğunu" söyledi. Almanya'da aşı olmamış 16 milyon kişi bulunuyor. Hastanelerdeki doluluk oranı ise bahar aylarındaki seviyesine çıkmış değil.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de şubat ayına kadar Avrupa genelinde 500 bin kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Örgütün Avrupa Direktörü Hans Kluge, bunun aşı olmayanlardan kaynaklanacağını söyledi.
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DSÖ'nün basın toplantısında konuşan Dr. Kluge, bugün Avrupa ve Orta Asya'daki her ülkenin, etkisini yeniden artıran salgınla mücadele ettiğini belirterek, "53 ülkedeki mevcut durum büyük endişe ve tehlike içermektedir." dedi.
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Kluge, geçen hafta Avrupa ve Orta Asya'da 1,8 milyon yeni vaka ve 24 bin yeni ölümün kaydedildiğini vurgulayarak, bir önceki haftaya kıyasla vakalarda yüzde 6, ölümlerde ise yüzde 12 artışın görüldüğünü ifade etti.
Bu iki bölgedeki vakaların dünyadaki rakamların yüzde 59'unu, ölümlerin ise yüzde 48'ini oluşturduğunu kaydeden Kluge, "Kovid-19'daki artışlara karşı mücadele yöntemimizi değiştirmeliyiz." uyarısında bulundu.
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Orta Asya'daki bazı eski Sovyet ülkelerini de içeren DSÖ'nün Avrupa bölgesinde bugüne kadar 1,4 milyon Covid-19 ölümü kayıtlara geçmişti.
DSÖ'den Maria Van Kerkhove son dört haftada, çok sayıda aşının mevcut olmasına rağmen kıtadaki vakaların yüzde 55 arttığını söyledi.
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DSÖ'den Mike Ryan da Avrupa'da yaşananların tüm dünya için bir uyarı olduğunu ekledi. Almanya'daki sağlık yetkilileri vakalardaki büyük artışın ölüm sayılarını ve hastanelerdeki doluluk oranını artırmasından endişe ediyor.Ülkede son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bir hafta önce 126'ydı.
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Almanya'da 60 yaş üzeri 3 milyon kişinin henüz aşılanmamış olması en büyük risk olarak görülüyor. Ülkedeki restoran ve kafelere aşılanma veya hastalık geçirme belgesiyle girilebiliyor. Bazı mekanlara negatif test sonucuyla girmek de mümkün.
Avrupa'da başka ülkeler de Kovid-19 vakalarında yeni bir zirveyi yaşıyor.
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Geçen hafta boyunca Rusya'da 8 bin 100, Ukrayna'da ise 3 bin 800'den fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm kayıtlara geçti. İki ülkede de aşılama oranı çok düşük. Romanya'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı bu hafta 591 ile rekor kırdı.
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Hollanda hükümeti de hastaneye yatışların bir haftada yüzde 31 artması nedeniyle bazı mekanlarda maske zorunluluğu ve sosyal mesafe gibi önlemleri geri getireceklerini açıkladı.
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Macaristan'da günlük vaka sayısı bir hafta içinde ikiye katlanarak 6 bin 268'e çıktı. Hırvatistan'da Perşembe günü 6 bin 310 vaka ile tüm zamanların rekoru kırıldı.
Slovakya'da günlük vaka sayısı bugüne kadarki en yüksek ikinci zirvesine ulaşırken Çekya'da da bahar aylarındaki seviyelere yükseldi. Letonya Pazartesi'nden itibaren üç ay boyunca olağanüstü hal önlemlerini devreye sokacağını açıkladı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticilerinin, aşı tedariklerinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) öncelemeleri çağrısında bulundu.
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Ghebreyesus, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin önüne geçmek için "Bağışıklık artırıcı dozlar sadece bağışıklığı tehlikede olanlara uygulanmalıdır." dedi.
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Nüfusunun yüzde 40'ı aşılanmış ülkelere daha fazla aşı gönderilmemesi gerektiğini savunan Ghebreyesus, "DSÖ'nün Acil Kullanım Listesi'ne dahil edilmiş aşıların üreticilerine, maddi karını değil COVAX'ı önceleme çağrısını sürdürmekteyiz." şeklinde konuştu.
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Ghebreyesus, DSÖ'nün Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermesinin, aşı eşitliğini destekleyen bir adım olduğunun altını çizdi.