DSİ ve OGM 5 bin personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı gündemde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı yapılacağının müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında alımların mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacağını duyurdu. OGM personel alımı başvuru işlemleri e devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru kadroları bilgisi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yayımlanan duyurularda personel alımı yapılacak kadrolar hakkında bilgi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacağının müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Bakanlığımızda görev yapmak üzere gerçekleştireceğimiz 5064 kişilik yeni istihdam ülkemize, genç kardeşlerime hayırlı olsun.' dedi ve alım yapılacak kontenjanları yayımladı.
OGM personel alımında ise 2370 orman muhafızı, 630 mühendis, 12 pilot ve 6 helikopter makinisti alınacak.