DSİ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ sonuçları için gözler bölge müdürlüklerinde!
DSİ işçi alımında bölge müdürlükleri tarafından belgelerin kontrolünün yapılmasına müteakip sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri bölge müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlandı. Adaylar sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçecekler. Peki DSİ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
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DSİ sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. DSİ işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç devam ediyor. Yazılı sınavların tarih ve saatleri ile yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların kesin listesi DSİ bölge müdürlüklerinin resmi web sitesinde yayınlandı ve sınavlar 14 Ekim’e kadar birçok ilde tamamlandı. İşte DSİ sınav sonuçlarında son durum
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DSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DSİ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi. DSİ bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesinde sınav sonuçları açıklanacak.
NOTER KURASI SONUCU ASİL ADAYLARDAN ARANILAN BELGELER
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu
Sağlık bakanlığından onay almış, psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporu evrak teslimi sırasında istenmeyecek olup, daha sonra sınavı kazananlardan istenecektir.