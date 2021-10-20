DSİ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ sonuçları için gözler bölge müdürlüklerinde!

DSİ sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. DSİ işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç devam ediyor. Yazılı sınavların tarih ve saatleri ile yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların kesin listesi DSİ bölge müdürlüklerinin resmi web sitesinde yayınlandı ve sınavlar 14 Ekim’e kadar birçok ilde tamamlandı. İşte DSİ sınav sonuçlarında son durum