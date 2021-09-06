DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler DSİ işçi alımı kura çekiminde!
DSİ kura sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. DSİ işçi alımında süreç devam ediyor. Başvurularını 27 Ağustos’a kadar tamamlayan adaylar kura tarihini beklemeye başladılar. Sınav öncesi sınava katılacakların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklama
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurularını tamamlayan adaylar DSİ kura sonuçlarını araştırmaya başladılar. DSİ kura çekimi 6 Eylül tarihinde düzenlenecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada kuranın saat kaçta çekileceği de bildirildi.
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DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.
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İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.