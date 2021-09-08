DSİ kura sonuçları isim listesi 2021: DSİ bölge müdürlüğü kura sonuçları sorgulama
DSİ kura sonuçları, 6 Eylül tarihinde gerçekleşen kura çekilişinin ardından yaklaşık 8 bin adayın gündeminde yer almaya başladı. Her kadro için 4 katı adayı sözlü mülakata çağıran Devlet Su İşleri (DSİ), bölge müdürlükleri üzerinden alımı tamamlayacak. Operatör, şoför, bakımcı, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü ve daha pek çok alanda personel alımı gerçekleştirecek olan DSİ, kura çekimi sonuçları listesi ile bu alımlara yönelik süreci tamamlayacak. Peki, bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası DSİ kura sonuçları listesi ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DSİ kura çekimi sonuçları listesi, pek çok ilde canlı yayında yapılan çekilişin ardından netlik kazandı. Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Ankara, Isparta, Trabzon, Van, Kayseri, Balıkesir ve daha pek çok ilde gerçekleşen DSİ kura çekişi, noter huzurunda İŞKUR heyetinin gözetiminde gerçekleştirildi. DSİ kura sonuçları sonrasında pek çok işçi adayı yayımlanacak olan listeye odaklandı. Peki, DSİ bölge müdürlüğü kura sonuçları listesi yayımlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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DSİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DSİ kura sonuçları listesi, bölge müdürlükleri tarafından canlı yayında açıklanan kura sonuçları sonrasında pek çok kişinin gündeminde yer almıştı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen kura çekilişinin ardından sonuçların, bölge müdürlükleri internet sitesi ve İŞKUR aracılığıyla duyurulması bekleniyor.
Henüz herhangi bir açıklama gerçekleşmedi. Açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
Aşağıdaki link üzerinden tüm bölge müdürlüklerine ulaşabilirsiniz.
Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.
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İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.