DSİ kura sonuçları isim listesi 2021: DSİ bölge müdürlüğü kura sonuçları sorgulama

DSİ kura çekimi sonuçları listesi, pek çok ilde canlı yayında yapılan çekilişin ardından netlik kazandı. Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Ankara, Isparta, Trabzon, Van, Kayseri, Balıkesir ve daha pek çok ilde gerçekleşen DSİ kura çekişi, noter huzurunda İŞKUR heyetinin gözetiminde gerçekleştirildi. DSİ kura sonuçları sonrasında pek çok işçi adayı yayımlanacak olan listeye odaklandı. Peki, DSİ bölge müdürlüğü kura sonuçları listesi yayımlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler