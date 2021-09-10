DSİ kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi sonuç listesi nasıl öğrenilir? İşte kura çekimi sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar
DSİ kura sonuçları başvuruları tamamlayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül tarihinde gerçekleşen kura çekimi sonrası gözler DSİ kura sonuç listesine çevrildi. Kura çekimi belirtilen başvuru pozisyonuna göre göreve başlayacak olanlar DSİ kura çekimi sonuçlarını kurumun internet sitesinden sorgulayacaklar. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi sonuç listesi nasıl öğrenilir? İşte, DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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DSİ kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleşen DSİ kura çekimi sonuçları, canlı yayın ile takip edilebildi. Pandemi nedeniyle kura çekimine sayılı kişiler katılabildi. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacağı açıklanmıştı. Aşağıdaki link üzerinden tüm bölge müdürlüklerinin internet sitelerine ulaşabilirsiniz.
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DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapıldı. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Aşağıdaki link üzerinden tüm bölge müdürlüklerine ulaşabilirsiniz.
Kura çekimi belirtilen başvuru pozisyonuna göre yapılacaktır. Bu itibarla çekilişin geç saatlere kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak çekiliş programının başında bulunmayan adayların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.
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Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.
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İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.