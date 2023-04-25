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DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte kura çekimi tarihi

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#DSİ İşçi Alımı Sonuçları#Dsi Kura Çekimi Ne Zaman#2023 Devlet Su İşleri Kura Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 02:07

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ve kura çekimi için geri sayım başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 908 sürekli işçi alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden 17-24 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanmasının ardından, süreç kura çekimine geldi. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı noter kurası ile asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek. DSİ başvuru sonucu olumlu olanlar kura çekimine tabii tutulacak. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, kura tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/3DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta İşte kura çekimi tarihi

DSİ İŞKUR sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi yayınlanan duyuru ile belli oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden tamamlandı. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. DSİ kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

2/3DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ sürekli işçi alımı sonuçlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.

Konuyla ilgili olarak herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUCUYLA İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

3/3DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak sürekli işçiler sınava tabi tutulmaksızın 03/05/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.

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