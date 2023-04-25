DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte kura çekimi tarihi

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak sürekli işçiler sınava tabi tutulmaksızın 03/05/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacak.



İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.