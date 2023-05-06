Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ 908 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Kura sonucu ile asil ve yedek isim listesi için gözler dsi.gov.tr'de!

Güncelleme Tarihi:

#DSİ Kura Sonuçları#Dsi Kura Sonucu Sorgulama#DSİ Kura Çekimi Sonuçları Açıklandı Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 01:24

DSİ kura sonucu sorgulama ve isim listesi, adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 17-24 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlandı. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı noter kurası ile asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek. Gözler şimdi DSİ işçi alımı kura sonuçları öğrenme sayfasında. Peki DSİ işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? 908 işçi alımı DSİ asil ve yedek PDF isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ 908 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Kura sonucu ile asil ve yedek isim listesi için gözler dsi.gov.trde

2023 DSİ kura sonuçları için artık gözler yapılacak son dakika açıklamada. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı başvuru işlemleri sonrası süreç kura çekimine geldi. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen adayların yerine yedek listeden adayların atamaları gerçekleştirilecek. Yapılan duyuruda DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda yapılacağı açıklanmıştı. Ancak DSİ işçi alımı kura sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi.

2/3DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023

DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023

DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

3/3DSİ KURA ÇEKİMİ SONUCU (ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ) NASIL ÖĞRENİLİR

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUCU (ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ) NASIL ÖĞRENİLİR?

DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kura sonuçlarının da bugün belli olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DSİ Kura Sonuçları#Dsi Kura Sonucu Sorgulama#DSİ Kura Çekimi Sonuçları Açıklandı Mı