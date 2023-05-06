2023 DSİ kura sonuçları için artık gözler yapılacak son dakika açıklamada. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı başvuru işlemleri sonrası süreç kura çekimine geldi. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen adayların yerine yedek listeden adayların atamaları gerçekleştirilecek. Yapılan duyuruda DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda yapılacağı açıklanmıştı. Ancak DSİ işçi alımı kura sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi.