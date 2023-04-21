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DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI || İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#DSİ İşçi Alımı#İŞKUR DSİ İşçi Alımı#DSİ İşçi Alımı Başvuru 2023
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 16:42

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından DSİ işçi alımı başvuru detayları araştırılmaya başlandı. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ başvuru şartları neler? DSİ işçi alımı 2023 başvuru ekranı...

1/5DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI || İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler

DSİ 908 işçi alımı aşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, DSİ işçi alımı başvuru şartları...

2/5DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17.04.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek.

Türkiye İş Kurumunun ilanına göre müracaatların 22 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/5DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak sürekli işçiler sınava tabi tutulmaksızın 03/05/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda
hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklardır.

5/5DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI || İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

- Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile
hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

 

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