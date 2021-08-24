DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak! İşte DSİ personel alımının ayrıntıları

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.2) 18 yaşını tamamlamış olmak.3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.



4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.



5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.



6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)



7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.



8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.



9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.



10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.



