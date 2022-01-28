Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katili kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Drej Ali ve yeğeni Kadir Yasak’ın adı geçiyor

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Polis, Mahmutyazıcıoğlu'na yapılan saldırının failini açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Drej Ali lakaplı mafya lideri Ali Yasak ve yeğeni Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.
Asıl adı Ali Yasak olan Drej Ali, 1 Haziran 1956 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya geldi.
19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1978'de Şanlıurfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklandı ancak 25 Ocak 1978 'de görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 26 Ocak 1978 tarihinde karşıt görüşlü kişilerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.
Ali Yasak, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme gelmiştir.