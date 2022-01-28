Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katili kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Drej Ali ve yeğeni Kadir Yasak’ın adı geçiyor

Asıl adı Ali Yasak olan Drej Ali, 1 Haziran 1956 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya geldi.



19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1978'de Şanlıurfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklandı ancak 25 Ocak 1978 'de görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 26 Ocak 1978 tarihinde karşıt görüşlü kişilerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.



Ali Yasak, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme gelmiştir.