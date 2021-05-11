Dr. Zeynep Erdoğan kimdir? Dr. Zeynep Erdoğan'ın katili Mehmet Erdoğan'ın suç dosyası kabarık çıktı
Ankara'da kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), internetten tanışıp evlendiği eşi Mehmet Erdoğan (47) tarafından 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde işkence gördü ve öldürüldü. Öte yandan şüpheli Mehmet Erdoğan'ın 'tehdit' suçunun yanında farklı suçlardan da kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Peki, Dr. Zeynep Erdoğan kimdir? İşte Dr. Zeynep Erdoğan'ın hayatı ve öldürülmesiyle ilgili son gelişmeler...
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Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve onun ilk evliliğinden olan erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence etti.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Mehmet Erdoğan'ın 'tehdit' suçunun yanında farklı suçlardan da kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın, 'güveni kötüye kullanma', 'otodan hırsızlık', 'suç eşyasını kullanma', 'suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'açıktan hırsızlık', 'tehdit', 'dolandırıcılık' suçlarından 13 suç kaydının olduğu öğrenildi. Mehmet Erdoğan'ın en son 'dolandırıcılık' suçundan girdiği cezaevinden pandemi nedeniyle çıktığı da belirtildi.
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İNTERNETTE TANIŞMIŞLAR
Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan'ın 1, Mehmet Erdoğan'ın 2 çocuğu olduğu belirtildi. Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.
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ZEYNEP ERDOĞAN KİMDİR?
1974 Yılında Almanya’da Duesseldorf ‘da doğdu. Öğrenim yılları uzmanlığı dâhil Almanya’da geçti. Bu süreç zarfında 2 sene İsviçre’de çalıştı. 2010 yılında Türkiye’ye gelip mecburi hizmetimi Karabük’te tamamladı.