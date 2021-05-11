Dr. Zeynep Erdoğan kimdir? Dr. Zeynep Erdoğan'ın katili Mehmet Erdoğan'ın suç dosyası kabarık çıktı

İNTERNETTE TANIŞMIŞLAR Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan'ın 1, Mehmet Erdoğan'ın 2 çocuğu olduğu belirtildi. Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.