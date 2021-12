Dr. Mehmet Öz siyasete atılıyor: Senatör adayı Mehmet Öz kimdir?

Orta öğrenimini eğitimini Wilmington, Delaware‘deki Tower Hill School‘da tamamladı. 1982‘de Harvard Universitesi‘nden mezun oldu. 1985‘de Lisa Öz ile evlenen ünlü doktor’un bu evliliğinden; Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu dünyaya geldi. 1986‘da yüksek öğrenim için (MD ve MBA) başvurduğu University of Pennsylvania School of Medicine ve The Wharton School‘u bitirdi.



2010‘da Talk Show’uyla 2010 gündüz yayınlanan en iyi Talk Show Emmy Ödülünü kazandı. “For Healing from the Heart” kitabı ile “Books for a Better America Award”a değer görüldü. “American Society of Laser Medicine and Surgery” Araştırma Ödülü’nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi‘nin “Blake more Research Ödülü”nünde sahibi oldu.