Dr. Mehmet Öz siyasete atılıyor: Senatör adayı Mehmet Öz kimdir?
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, ABD'nin Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olacak. Mehmet Öz, seçim döneminde de Donald Trump'a destek vermesiyle öne çıkmıştı. Peki, senatör adayı Mehmet Öz kimdir?
Türk kökenli Doktor Mehmet Öz, 1960 yılında Amerika’da dünyaya geldi. Mehmet Öz, sağlıklı yaşam, Kanserden korunma konulu beslenme ve yaşam tarzı üzerine yaptığı programlarla tanınmaktadır.
Orta öğrenimini eğitimini Wilmington, Delaware‘deki Tower Hill School‘da tamamladı. 1982‘de Harvard Universitesi‘nden mezun oldu. 1985‘de Lisa Öz ile evlenen ünlü doktor’un bu evliliğinden; Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu dünyaya geldi. 1986‘da yüksek öğrenim için (MD ve MBA) başvurduğu University of Pennsylvania School of Medicine ve The Wharton School‘u bitirdi.
2010‘da Talk Show’uyla 2010 gündüz yayınlanan en iyi Talk Show Emmy Ödülünü kazandı. “For Healing from the Heart” kitabı ile “Books for a Better America Award”a değer görüldü. “American Society of Laser Medicine and Surgery” Araştırma Ödülü’nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi‘nin “Blake more Research Ödülü”nünde sahibi oldu.
2010‘da Talk Show’uyla 2010 gündüz yayınlanan en iyi Talk Show Emmy Ödülünü kazandı. “For Healing from the Heart” kitabı ile “Books for a Better America Award”a değer görüldü. “American Society of Laser Medicine and Surgery” Araştırma Ödülü’nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi‘nin “Blake more Research Ödülü”nünde sahibi oldu.