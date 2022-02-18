Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU kimdir? Kırmızı Oda’nın yaratıcısı Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU hakkında bilgiler

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Psikoloji türünde kitaplar yazan ve bu güne kadar 5 kitabı yayımlanan psikiyatr ve roman yazarıdır. Gülseren Budayıcıoğlu’nun biyografisinde hem psikoloji hem de edebiyat alanında birçok çalışma görmek mümkündür. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış, aynı zamanda TRT’nin spikerlik sınavına girmiş ve kazanmıştır. Üniversite eğitimi sırasında TRT’de spikerlik yapmaya başlayan Gülseren Budayıcıoğlu mezun olduktan sonra ailesini baskısı sebebiyle doktorluk mesleğine devam etmiştir.