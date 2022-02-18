Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU kimdir? Kırmızı Oda’nın yaratıcısı Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU hakkında bilgiler

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Psikoloji türünde kitaplar yazan ve bu güne kadar 5 kitabı yayımlanan psikiyatr ve roman yazarıdır. Gülseren Budayıcıoğlu’nun biyografisinde hem psikoloji hem de edebiyat alanında birçok çalışma görmek mümkündür. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış, aynı zamanda TRT’nin spikerlik sınavına girmiş ve kazanmıştır. Üniversite eğitimi sırasında TRT’de spikerlik yapmaya başlayan Gülseren Budayıcıoğlu mezun olduktan sonra ailesini baskısı sebebiyle doktorluk mesleğine devam etmiştir.
Asistan olarak görev aldığı yıllarda izin verilmemesine rağmen televizyonda sunuculuk yapmış, bu sebeple asistanlık görevine son verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nde psikiyatri uzmanlığını 1977 yılında tamamlamış ve ardından aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
Uzmanlığı sırasında üniversite işbirliği ile TRT’de yayınlanan “İnsan ve Dünyası” adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Uzun süre çeşitli hastanelerde doktor olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında Madalyon Psikiyatri Kliniği’ni kurdu ve mesleğine burada devam etti.