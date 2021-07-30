Dr. Ali Kalyoncu kimdir, kaç yaşındaydı? Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Ali Kalyoncu'nun hayatı

2010 yılında Sudan’da, 2012 yılında Somali’de Kızılay Sahra Hastanelerinde ikişer ay süreyle Hastane Başhekimi olarak görev yaptı.



2 Kasım 2012- 1 Ocak 2015 tarihleri arasında Tokat Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1 Ocak 2015-20 Ekim 2015 tarihleri arasında Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak görevlendirildi.



20 Ekim 2015-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Nyala-Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi, 10 Ekim 2016-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi olarak görevlendirildi. 1 Temmuz 2017 tarihinde itibaren Beylikdüzü Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladı.



21.05. 2019 tarihinde Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirildi.



Kalyoncu, evli ve üç çocuk babasıydı.