Doya Doya Moda'dan kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Doya Doya Moda'dan Emel mi elenecek?

EN SON KİM ELENMİŞTİ? Eleme potasına kalan üç isim ise Emel, Sena ve Nadire oldu. Yarışmadaki ilk haftasını geride bırakan Nadire, eleme potasından kurtuldu. Son ikiye ise Sena ve Emek kaldı. Kemal Doğulu'nun "kötü bir kaptandın Emel ve böyle bir durumda bütün sorumluluk kaptanlarından sözleri" Emel'in elendiği ihtimalini akıllara getirse de Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Sena oldu.