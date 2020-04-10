Doya Doya Moda'dan kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Doya Doya Moda'dan Emel mi elenecek?
Doya Doya Moda'dan kim elendi? sorusunun yanıt bulmasına çok kısa bir süre kaldı. Bir süredir saat 15.30'da izleyicilerin karşısına çıkacak Doya Doya Moda'nın eleme bölümü aynı zamanda programın 100. bölümü. Programın eleme bölümüne dair ilk ipuçları yayınlanan fragmanla gelmişti, fragmanda Emel'in bir kez daha üç kişi arasında görülmesi soru işaretlerine neden oldu. Emel Başkan'ın akıbeti ve Doya Doya Moda'dan elenecek isim 100. bölüm sonunda belli olacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda ekran macerasında bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Doya Doya Moda’nın 100. Bölümünde yarışmacılar “100. Bölüm partisi şıklığı” ile jüri üyelerinin karşısına çıkacak. Haftalık değerlendirme sonunda yarışmacılardan biri Doya Doya Moda’daki macerasını tamamlayacak.
2
EN SON KİM ELENMİŞTİ?
Eleme potasına kalan üç isim ise Emel, Sena ve Nadire oldu. Yarışmadaki ilk haftasını geride bırakan Nadire, eleme potasından kurtuldu. Son ikiye ise Sena ve Emek kaldı. Kemal Doğulu'nun "kötü bir kaptandın Emel ve böyle bir durumda bütün sorumluluk kaptanlarından sözleri" Emel'in elendiği ihtimalini akıllara getirse de Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Sena oldu.
3
DOYA DOYA MODA'DA DSAAT DEĞİŞİKLİĞİ
Doya Doya Moda programında saat değişikliği yaşandı. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışması 6 Nisan'dan itibaren hafta içi her gün saat 15:30'da izleyici karşısına çıkıyor.