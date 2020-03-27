'Doya Doya Moda'da kim elendi?' sorusu yanıtsız kaldı - Doya Doya Moda'da neden eleme olmadı?

NEDEN ELEME OLMADI? Doya Doya Moda yarışmasına önümüzdeki hafta 1 kişi daha dahil olacak ve 8 kişi yarışacak. Önümüzdeki haftanın ilk günü itibariyle yarışmacılar takım halinde mücadele edecek Su, bu haftanın birincisi olduğu için takımlardan birinin kaptanı Su, diğeri ise yarışmanın diğer bir iddialı ismi Emel oldu.