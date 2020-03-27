'Doya Doya Moda'da kim elendi?' sorusu yanıtsız kaldı - Doya Doya Moda'da neden eleme olmadı?
'Doya Doya Moda'da kim elendi?' sorusu yanıtsız kaldı. Doya Doya Moda'nın 27 Mart tarihli bölümünde eleme potasına Betül, Mira ve Sena kaldı. Potadan ilk kurtulan ilk isim Betül oldu. Eşit puanları alan Sena ve Mira'nın elenmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı, alınan karar nedeniyle eleme yapılmadı. Peki, Doya Doya Moda'da neden eleme olmadı? '
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Doya Doya Moda'nın 27 Mart tarihli bölümünde eleme potasına kalan üç isim Betül, Mira ve Sena oldu. Potadan ilk kurtulan ilk isim Betül oldu. Eşit puanları alan Sena ve Mira'nın elenmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Kemal Doğulu konsept değişikliği nedeniyle eleme olmayacağını açıkladı, yarışmadan elenmek istemeyen Mira gözyaşlarına boğuldu. Peki, Doya Doya Moda'da neden eleme olmadı?
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NEDEN ELEME OLMADI?
Doya Doya Moda yarışmasına önümüzdeki hafta 1 kişi daha dahil olacak ve 8 kişi yarışacak. Önümüzdeki haftanın ilk günü itibariyle yarışmacılar takım halinde mücadele edecek Su, bu haftanın birincisi olduğu için takımlardan birinin kaptanı Su, diğeri ise yarışmanın diğer bir iddialı ismi Emel oldu.
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KİM BİRİNCİ OLDU?
Doya Doya Moda'nın bu haftaki birincisi 95 puanla Su oldu. Beşinci kez birinci olan Su, nazar boncuklu kolyeyi almaya hak kazandı. Haftanın son gününde 10 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacıların final günü sıralaması ise şöyleydi:
SU:40
SÜNDÜZ:35
DERYA:34
EMEL:33
ÖZDE:33
BETÜL:33
MİRA:27
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GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da geçen hafta Derya, Sena ve Emel eleme potasına kaldı. Sena'nın potadan çıkmasıyla birlikte son ikiye Derya ve Emel kaldı. Haftalık puanlar doğrultusunda elenen isim Derya oldu. Yarışmada kısa bir süre kalan Derya, tarzını yansıtamadığını söyledi.