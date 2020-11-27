Televizyon Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 17:26 | 27 Kasım 2020 - 17:26

Doya Doya Moda’da kim elendi? Veda eden ve kazanan isim...

Seray Sever, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda 2. Sezonuyla hız kesmeden devam ediyor. Doya Doya Moda’ya her hafta bir yarışmacı veda ederken; jüriden en yüksek puanları toplayan isim kolyenin sahibi oluyor. Doya Doya Moda’dan elenecek isim kısa bir süre sonra netleşecek.