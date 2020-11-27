Doya Doya Moda’da kim elendi? Veda eden ve kazanan isim...
Seray Sever, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda 2. Sezonuyla hız kesmeden devam ediyor. Doya Doya Moda’ya her hafta bir yarışmacı veda ederken; jüriden en yüksek puanları toplayan isim kolyenin sahibi oluyor. Doya Doya Moda’dan elenecek isim kısa bir süre sonra netleşecek.
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Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda’da bir hafta daha geride kalıyor. Doya Doya Moda'da haftanın finali konsepti bu hafta "Roman Şıklığı" olarak belirlendi. Rengarenk kıyafetlerle jüri üyelerinin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları keyifli anlar yaşadı. 27 Kasım Cuma günü haftanın finali ile izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve yarışmaya veda eden isim son gün değerlendirmesi ardından belli olacak.
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27 Kasım Cuma günü haftanın finali ile izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve yarışmaya veda eden isim son gün değerlendirmesi ardından belli olacak.
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Doya Doya Moda'da geçen hafta kim elendi?
Doya Doya Moda'da geçen haftanın birincisi toplam 101 puanla Özde Karacan oldu. Eleme potasına ise Rümeysa ve Ceren oldu. Haftanın final gününde elenen isim ise Rümeysa Buyuran oldu. Eleme kararı ardından gözyaşlarına boğulan Rümeysa, sonuna kadar Özde’yi destekleyeceğini söyledi.