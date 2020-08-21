Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Gülşah Saraçoğlu tasarımını kim kazanacak?
Doya Doya Moda'da bir final günü daha geldi çattı. Haftanın beş günü farklı konseptlerde jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar, Doya Doya Moda haftanın finalinde emeklerinin karşılığını alacak. Bir yarışmacı hem ‘haftanın birincisi unvanına ve belirlenen ödüle sahip olurken; en başarısız olan isim yarışmadan elenecek. Öte yandan bir yarışmacı Gülşah Saraçoğlu’nun tasarlayacağı kıyafete sahip olacak. Doya Doya Moda'da kim elendi? Gülşah Saraçoğlu tasarımını kim kazandı soruları kısa bir süre sonra yanıt bulacak.
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1
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Doya Doya Moda'da haftanın son gününde yarışmacılar Pendik'te en iyi kombini yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar Doya Doya Moda finalinde 'Avangart-Yenilikçi Şıklık' konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıkacak. Yarışmacıların günlük bütçesi 600 TL olarak belirlendi. 10 puan üzerinden değerlendirilecek yarışmacılardan biri Doya Doya Moda’daki macerasını tamamlarken; bir diğeri birincilik mutluluğu yaşayacak.
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Gülşah Saraçoğlu tasarımını kim kazanacak?
Bu hafta ayrıca Gülşah Saraçoğlu'ndan yarışmacılara sürpriz bir ödül geliyor. Haftanın final gününde jüri üyelerinin en çok beğendiği isim Gülşah Saraçoğlu atölyesinde tasarım kıyafeti almaya hak kazanacak.
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AYTEN ELENDİ Mİ?
Ayten Demirkol’un neden yarışmada olmadığı hakkında verilen bilgide şu detaylar yer aldı;“Biliyorsunuz programımız çok yoğun ve stresli bir ortamda geçiyor. Kızlar bütün gün koşturuyorlar, geliyorlar burada yarışıyorlar ve tüm günlerini veriyorlar. Ayten arkadaşımız bu yoğun ve stresli ortama dayanamayarak rahatsızlandı. Dolayısıyla karşılıklı konuşarak kendisine veda ettik. Bundan sonra Ayten aramızda yok, haftaya bakalım hangi yarışmacılarımız aramıza katılacak, sürprizlerimiz var.”