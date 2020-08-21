Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Gülşah Saraçoğlu tasarımını kim kazanacak?

AYTEN ELENDİ Mİ? Ayten Demirkol’un neden yarışmada olmadığı hakkında verilen bilgide şu detaylar yer aldı;“Biliyorsunuz programımız çok yoğun ve stresli bir ortamda geçiyor. Kızlar bütün gün koşturuyorlar, geliyorlar burada yarışıyorlar ve tüm günlerini veriyorlar. Ayten arkadaşımız bu yoğun ve stresli ortama dayanamayarak rahatsızlandı. Dolayısıyla karşılıklı konuşarak kendisine veda ettik. Bundan sonra Ayten aramızda yok, haftaya bakalım hangi yarışmacılarımız aramıza katılacak, sürprizlerimiz var.”