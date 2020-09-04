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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 14:38 | 

Doya Doya Moda’da kim elendi? sorusu yanıt buluyor / Doya Doya Moda 4 Eylül puan durumu...

Doya Doya Moda’da bir eleme günü daha geldi çattı. 200. bölümüyle ekranlara gelecek olan Doya Doya Moda'da bu hafta günün konsepti 'Kendi Kına Gecem' olarak belirlendi. Gün sonunda haftalık değerlendirme yapılacak, ‘Doya Doya Moda’da kim elendi? ‘ sorusu yanıt bulacak.

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Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yapılacak. Ayrıca 200. bölüm kutlaması ile haftanın finali birlikte yapılacak. Kına gecesi konsepti ile yarışacak olan yarışmacılar en fazla puanı alarak kolyeyi almaya çalışacak. Haftalık değerlendirmede en az puanı alan isim ise elenecek.

2DOYA DOYA MODADA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ
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DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda’nın ilk sezonunda kısa süreli yer alan Özde Karacan geri dönmüştü. Özde Karaca, 95 puanla haftanın birincisi oldu. Sağlık sorunları nedeni ile yarışmadan ayrılan Özde Karacan, 2. sezona dahil olduğu ilk hafta kolyenin sahibi oldu.

3DOYA DOYA MODADA KİM ELENDİ
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DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’da geçen hafta eleme potasına Rabia ve İmani kaldı. Doya Doya Moda 7. Haftasının finalinde elenen isim 60 puanla İmani Dolar oldu.

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