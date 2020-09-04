Doya Doya Moda’da kim elendi? sorusu yanıt buluyor / Doya Doya Moda 4 Eylül puan durumu...

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yapılacak. Ayrıca 200. bölüm kutlaması ile haftanın finali birlikte yapılacak. Kına gecesi konsepti ile yarışacak olan yarışmacılar en fazla puanı alarak kolyeyi almaya çalışacak. Haftalık değerlendirmede en az puanı alan isim ise elenecek.