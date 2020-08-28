Doya Doya Moda’da kim elendi? Sorusu yanıt buluyor

ÖZDE DOYA DOYA MODA'YA DÖNDÜ Doya Doya Moda’nın ilk sezonunda kısa süreli yer alan Özde Karacan geri döndü. Sağlık sorunları nedeni ile yarışmadan ayrılan Özde Karacan, 2. Sezona dahil oldu.Yarışmaya Mersin’den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda’da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.