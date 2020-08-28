Doya Doya Moda’da kim elendi? Sorusu yanıt buluyor
Doya Doya Moda’da final günü daha geldi çattı. Doya Doya Moda yarışmasında haftalık toplamda en düşük puanı alan yarışmacı bu hafta yarışmaya veda edecek. En yüksek puanı alan yarışmacı ise ödülün sahibi olacak. Haftanın 5 günü boyunca farklı bir konseptle jüri üyelerinin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları, bugün 10 puan üzerinden değerlendirilecek, bu nedenle dengeler her an değişebilir.
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Türkiye'nin en sevilen ve en farklı moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finalinde günün konsepti belli oldu. Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın final gününde "Kendi Nişanımdayım" konseptine uygun kombinleriyi yapacaklar. 2 saat boyunca en şık ve en tarz olabilmek için yarışacaklar. Gün sonunda Doya Doya Moda’dan elenen ve haftanın birincisi olan isim belli olacak.
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DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda’da eleme potasına kalan isimler Rümeysa ve Nur oldu. Kemal Doğulu, elenen ismin Nur olduğunu açıkladı ancak bu anlarda sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Ayten'in kendi isteğiyle ayrılması nedeniyle bu hafta eleme olmadı.
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ÖZDE DOYA DOYA MODA'YA DÖNDÜ
Doya Doya Moda’nın ilk sezonunda kısa süreli yer alan Özde Karacan geri döndü. Sağlık sorunları nedeni ile yarışmadan ayrılan Özde Karacan, 2. Sezona dahil oldu.Yarışmaya Mersin’den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda’da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.