Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt bulunuyor

Doya Doya Moda son bölümünde günün konsepti düğün oldu. Gelinlikle jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar, duygusal anlar yaşandı. Haftanın son gününde 5 günlük puanlar doğrultusunda bir kişi yarışmadan ayrılacak. Doya Doya Moda'da bugün yaşanan eleme heyecanından önce bir kişi haftanın birincisi olacak ve altın kolyeyi almaya hak kazanacak.