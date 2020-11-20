Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt bulunuyor
Doya Doya Moda’da bir final günü daha geldi çattı. Haftanın 5 günü birbirinden farklı kombinler ile jüri karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacılarından biri bugün yarışmaya veda ederken; bir diğeri kolye mutluluğu yaşayacak. ‘Doya Doya Moda'da kim elendi?’ sorusu kısa bir süre sonra yanıt bulacak.
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Doya Doya Moda son bölümünde günün konsepti düğün oldu. Gelinlikle jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar, duygusal anlar yaşandı. Haftanın son gününde 5 günlük puanlar doğrultusunda bir kişi yarışmadan ayrılacak. Doya Doya Moda'da bugün yaşanan eleme heyecanından önce bir kişi haftanın birincisi olacak ve altın kolyeyi almaya hak kazanacak.
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Haftanın ilk 4 günü 5 puan üzerinden değerlendirilen Doya Doya Moda yarışmacıları, haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu nedenle Doya Doya Moda'da bu hafta elenecek isim her an değişebilir.
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GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da geçen hafta haftanın birincisi Birben Coşkun oldu. Doya Doya Moda'da haftanın final gününde elenen isim ise Funda Hayırlıoğlu oldu