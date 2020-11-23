Doya Doya Moda'da kim elendi, Rümeysa neden yok?

Bugün TV8 ekranlarında haftanın finali ile izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi toplam 101 puanla Özde Karacan oldu. Eleme potasına ise Rümeysa ve Ceren oldu. Haftanın final gününde elenen isim ise Rümeysa Buyuran oldu. Eleme kararı ardından gözyaşlarına boğulan Rümeysa, sonuna kadar Özde’yi destekleyeceğini söyledi.