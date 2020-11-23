Doya Doya Moda’nın 20 Kasım tarihli bölümünde eleme heyecanı vardı. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi toplam 101 puanla Özde Karacan oldu. Yarışmaya veda eden isim ise yarışmanın başından beri var olan bir yarışmacıydı. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi, Rümeysa neden yok?
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Doya Doya Moda'da bu haftanın eleme konsepti "Gelin Oluyorlar" olarak belirlenmişti. Beyazlar içerisinde jüri üyeleri karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları duygusal anlar yaşadı. Bölüm sonunda ise haftanın birincisi ve elenen yarışmacı belli oldu.
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Bugün TV8 ekranlarında haftanın finali ile izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi toplam 101 puanla Özde Karacan oldu. Eleme potasına ise Rümeysa ve Ceren oldu. Haftanın final gününde elenen isim ise Rümeysa Buyuran oldu. Eleme kararı ardından gözyaşlarına boğulan Rümeysa, sonuna kadar Özde’yi destekleyeceğini söyledi.
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Özde Karacan, yakın arkadaşının elenme kararı ardından gözyaşlarını tutamadı.