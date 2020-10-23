Doya Doya Moda’da kim elendi, Rabia mı elendi? Doya Doya Moda’da kolyeyi kazanan isim…
Doya Doya Moda’nın 23 Ekim tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın finalini yakından takip eden izleyiciler, hem Doya Doya Moda’dan elenecek hem de kolyeyi kazanacak ismi merak ediyor. Özellikle Doya Doya Moda haftanın finali fragmanı nedeniyle Rabia’nın akıbeti merak ediliyor. ‘Doya Doya Moda’da kim elendi, Rabia mı elendi?’ sorusu kısa bir süre sonra netleşecek.
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Ekranların en sevilen ve en çok takip edilen fenomen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Taksim'de alışverişe çıkan yarışmacılar, 80'ler Şıklığı konseptinde 700 TL'lik bütçeleriyle kendilerine en uygun kıyafetleri 2 saat içinde bulup en iyi şekilde kombinlemeye çalıştı.
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Doya Doya Moda jüri üyelerinin hafta finalinde yapacağı puanlama sonrasında önce haftanın kazananı, ardından elenen isim belli olacak. Haftanın finalinde yarışmacıların 10 puan üzerinden değerlendirilmesi nedeniyle dengeler değişebiliyor.
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Doya Doya Moda’da Rabia mı elendi?
Doya Doya Moda haftanın finali fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Fragmanda sıralamada son ikide yer alan Rabia’nın elenme potasına kaldığı görülüyor. Gözyaşlarına boğulduktan sonra Birben’e sarılan Rabia’nın akıbeti kısa bir süre sonra netleşecek.
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DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da elemeye geçen hafta Rümeysa, Sabiha ve Nazlı kalmıştı. Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Nazlı oldu.