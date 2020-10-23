Doya Doya Moda’da kim elendi, Rabia mı elendi? Doya Doya Moda’da kolyeyi kazanan isim…

Ekranların en sevilen ve en çok takip edilen fenomen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Taksim'de alışverişe çıkan yarışmacılar, 80'ler Şıklığı konseptinde 700 TL'lik bütçeleriyle kendilerine en uygun kıyafetleri 2 saat içinde bulup en iyi şekilde kombinlemeye çalıştı.