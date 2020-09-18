Doya Doya Moda'da kim elendi, kolyeyi kim aldı? İşte 18 Eylül Doya Doya Moda puan durumu…
Doya Doya Moda’nın 18 Eylül tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı Doya Doya Moda’da haftanın birincisi ve elenenin isim gün sonunda belli oldu. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi, kolyeyi kim kazandı? İşte 18 Eylül Doya Doya Moda puan durumu…
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Doya Doya Moda 50. Bölümünde haftanın finali yapıldı. Alışverişlerini Taksim'de tamamlayan yarışmacılar, bugün "Latin Amerika pembe dizi karakterleri gibi" giyindiler. 18 Eylül tarihli puanlamanın ardından haftanın birincisi ve Doya Doya Moda’da eleme potasına kalan isimler belli oldu. Haftanın tüm puanları toplandığında eleme potasına Nur İşlek, Birben Coşkun ve Zeynep Topçu kaldı. Peki, kolyeyi kim kazandı? Doya Doya Moda'da kim elendi?
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Doya Doya Moda 18 Eylül Puan Durumu
Özde: 40
Nur: 40
Rümeysa: 40
Birben: 40
Sabiha: 40
Rabia: 40
Zeynep: 40
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DOYA DOYA MODA'DA KOLYEYİ KİM KAZANDI?
Hafta içi puanlar ve finalde alınan puanlar üzerine eklenince kolye ödülünü kazanan yarışmacı toplam 107 puanla Rabia oldu.
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Eleme potasına kalan isimler ise Nur İşlek, Birben Coşkun ve Zeynep Topçu kaldı. İki hafta üst üste potaya kalan Birben gözyaşlarına boğuldu.
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Potadan kurtulan ilk isim Zeynep oldu. Yarışmaya ikinci gün katılan Zeynep'in muaf tutulduğu açıklandı.
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Doya Doya Moda'dan elenen ismi Kemal Doğulu açıkladı. Doğulu, Nur'un elendiğini açıkladı ama bu anlarda sürpriz bir açıklama daha geldi. Haftanın finali performansı nedeniyle Nur elenmedi.