Doya Doya Moda'da kim elendi, kolyeyi kim aldı? İşte 18 Eylül Doya Doya Moda puan durumu…

Doya Doya Moda 50. Bölümünde haftanın finali yapıldı. Alışverişlerini Taksim'de tamamlayan yarışmacılar, bugün "Latin Amerika pembe dizi karakterleri gibi" giyindiler. 18 Eylül tarihli puanlamanın ardından haftanın birincisi ve Doya Doya Moda’da eleme potasına kalan isimler belli oldu. Haftanın tüm puanları toplandığında eleme potasına Nur İşlek, Birben Coşkun ve Zeynep Topçu kaldı. Peki, kolyeyi kim kazandı? Doya Doya Moda'da kim elendi?