Doya Doya Moda’da kim elendi, kolyeyi kim kazandı? Doya Doya Moda’dan elenen isim…
Doya Doya Moda’nın son bölümünde haftanın finali heyecanı vardı. 16 Ekim tarihli Doya Doya Moda bölümünde en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olurken; en düşük puanı alan yarışmacı elenme hüznü yaşadı. Haftanın final puanları ve diğer 4 günlük puanlar toplandıktan sonra Doya Doya Moda’ya veda eden isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, kolyeyi kim kazandı?
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Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğuna oturduğu, Doya Doya Moda’da bir hafta daha geride kaldı. Haftanın 5 günü birbirinden farklı kombinlerle jüri karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın finalinde kolye mücadelesi verdi.
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Doya Doya Moda'da bugünün konsepti "baby shower" olarak belirlendi. Haftanın finalinde en başarılı kombini hazırlayan isim ödülün sahibi oldu. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise Doya Doya Moda'dan elendi.
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HAFTANIN BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda'da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. Üç aydır birinci olamayan Birben büyük bir mutluluk yaşadı.
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DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da elemeye bu hafta Rümeysa, Sabiha ve Nazlı kaldı. Doya Doya Moda'dan elenen isim birazdan belli olacak.
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DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda’da geçtiğimiz eleme potasına 5 isim kaldı. Rümeysa, Sabiha, Aslı, Rabia ve Tuğçe eleme adayı gösterildi. Potadan kurtulan ilk isimler Sabiha, Rabia ve Tuğçe oldu, son ikiye ise Aslı ve Rümeysa kaldı. Elenen ismi Kemal Doğulu açıkladı. Doya Doya Moda yarışmasında ikinci haftasını tamamlayan Aslı, 48 puanla elendi.