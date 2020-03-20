Doya Doya Moda’da kim elendi? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda’ya bir yarışmacı daha veda etti. Doya Doya Moda yarışmacıları bu haftanın finalinde televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimlerini canlandırdı. Kostümlerinin yanı sıra performansları da göz önünde bulundurulan yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirildi. Haftalık değerlendirme ardından elenen isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?