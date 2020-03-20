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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 15:51, /

Doya Doya Moda’da kim elendi? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim

Büyük beden yarışması Doya Doya Moda’da bir eleme bölümü daha geride kaldı. Her hafta yeni isimlerin dahil olduğu Doya Doya Moda’nın 20 Mart tarihli bölümünde önce haftanın birincisi ardından elenen ismi ilan edildi. Jüri üyelerinden en az puanı alan isim yarışmadaki macerasını tamamladı. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim

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Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda’ya bir yarışmacı daha veda etti. Doya Doya Moda yarışmacıları bu haftanın finalinde televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimlerini canlandırdı. Kostümlerinin yanı sıra performansları da göz önünde bulundurulan yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirildi. Haftalık değerlendirme ardından elenen isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

2HAFTANIN BİRİNCİSİ VE FİNAL PUAN TABLOSU

HAFTANIN BİRİNCİSİ VE FİNAL PUAN TABLOSU

Haftanın en yüksek puan toplayan yarışmacısı Betül oldu. Haftanın finalinde canlandırdığı Recep İvedik karakteri oldukça beğenilen ve jüriden tam not alan Betül, kolyenin sahibi oldu.Sündüz: 40

Betül: 40

Emel: 27

Sena: 34

Derya: 32

Özde: 28

Su: 32

3DOYA DOYA MODADA KİM ELENDİ

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Son üçe kalan isimler Derya, Sena ve Emel oldu. Sena'nın potadan çıkmasıyla birlikte son ikiye Derya ve Emel kaldı. Haftalık puanlar doğrultusunda elenen isim Derya oldu. Yarışmada kısa bir süre kalan Derya, tarzını yansıtamadığını söyledi.

4DERYA ÇAĞLAR KİMDİR

DERYA ÇAĞLAR KİMDİR?

Derya Çağlar, 30 yaşında. İstanbul'dan katılıyor. Aslen Rize'li. 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.

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