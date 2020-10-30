Doya Doya Moda’dan kim elendi? Doya Doya Moda’da son bölümde yaşananlar

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? Doya Doya Moda’da bu hafta Rabia, Rümeysa ve Tuğçe potaya kaldı. Doya Doya Moda haftanın finalinde elenen yarışmacı program sonunda belli olacak. Haftanın finalinde değerlendirme 10 puan üzerinden yapıldığı için her an dengeler değişebiliyor. DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?Doya Doya Moda'da eleme potasına kalan isimler Rümeysa, Sabiha ve Nazlı oldu. Kemal Doğulu daha sonra yaptığı açıklama ile potadan çıkan diğer ismin de Sabiha olduğunu açıkladı. Kadir Doğulu, hem Rabia hem de Dilara'nın elendiğini söyleyince stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Elendiğini duyan Rabia gözyaşlarına boğulurken; Kadir Doğulu'dan sürpriz bir açıklama geldi. Doğulu, Rabia'ya bir şans daha verdiklerini açıkladı. Doya Doya Moda'dan elenen isim Dilara oldu.