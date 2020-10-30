Doya Doya Moda’dan kim elendi? Doya Doya Moda’da son bölümde yaşananlar
Doya Doya Moda'da eleme heyecanı yaşandı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada eleme potasına kalan isimler arasından kimin elendiği araştırıyorlar. Doya Doya Moda’da bu hafta Rabia, Rümeysa ve Tuğçe potaya kaldı. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi? İşte Doya Doya Moda son bölüm ile ilgili bilgiler
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Doya Doya Moda'da her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler cuma gününün gelmesi ile beraber eleme potasına giren isimler arasından hangisinin eleneceğini merak ediyorlar. Bu haftanın finalinde jüri üyelerini hem stil hem de karakter olarak taklit etmeye çalışan Doya Doya Moda yarışmacıları gün sonunda 10 puan üzerinden değerlendirildi. Beş günlük puanlar toplamının toplanması ardından Rabia'nın elendiği açıklandı. Ardından elemenin yapılmayacağı şaka olduğu söylendi.
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DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda’da bu hafta Rabia, Rümeysa ve Tuğçe potaya kaldı. Doya Doya Moda haftanın finalinde Rabia'nın elendiği açıklandı. Daha sonra ise bunun şaka olduğu söylendi ve eleme yapılmadı.
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Haftanın finalinde değerlendirme 10 puan üzerinden yapıldığı için her an dengeler değişebiliyor.
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DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda’da bu hafta Rabia, Rümeysa ve Tuğçe potaya kaldı. Doya Doya Moda haftanın finalinde elenen yarışmacı program sonunda belli olacak. Haftanın finalinde değerlendirme 10 puan üzerinden yapıldığı için her an dengeler değişebiliyor. DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?Doya Doya Moda'da eleme potasına kalan isimler Rümeysa, Sabiha ve Nazlı oldu. Kemal Doğulu daha sonra yaptığı açıklama ile potadan çıkan diğer ismin de Sabiha olduğunu açıkladı. Kadir Doğulu, hem Rabia hem de Dilara'nın elendiğini söyleyince stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Elendiğini duyan Rabia gözyaşlarına boğulurken; Kadir Doğulu'dan sürpriz bir açıklama geldi. Doğulu, Rabia'ya bir şans daha verdiklerini açıkladı. Doya Doya Moda'dan elenen isim Dilara oldu.