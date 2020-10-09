Doya Doya Moda’da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Doya Doya Moda’dan elenen ve kolyeyi alan isim…

Doya Doya Moda’nın 9 Ekim tarihli bölümünde eleme heyecanı vardı. Doya Moda'da bugünün konsepti "erkek kardeşine kız isteme" olarak belirlendi ve yarışmacılar, bu konsepte uygun bir kombin ile jürinin karşısına çıktı. Haftanın beş günü birbirinden farklı konseptlerle yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendirildi. 5 günlük puanların toplanması ardından haftanın birincisi ve Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi? En yüksek puanı alıp kolyeyi kazanan isim kim oldu?