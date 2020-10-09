Doya Doya Moda’da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Doya Doya Moda’dan elenen ve kolyeyi alan isim…
Doya Doya Moda’dan elenen yarışmacı belli oldu. Büyük bedene sahip yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda haftanın finalinde hem haftanın kazananı, hem de elenen isim belli oldu. Peki, 9 Ekim Cuma günkü bölümde Doya Doya Moda'da kim elendi, kolyeyi kim kazandı? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim ve haftanın birincisi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Doya Doya Moda’nın 9 Ekim tarihli bölümünde eleme heyecanı vardı. Doya Moda'da bugünün konsepti "erkek kardeşine kız isteme" olarak belirlendi ve yarışmacılar, bu konsepte uygun bir kombin ile jürinin karşısına çıktı. Haftanın beş günü birbirinden farklı konseptlerle yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendirildi. 5 günlük puanların toplanması ardından haftanın birincisi ve Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi? En yüksek puanı alıp kolyeyi kazanan isim kim oldu?
Doya Doya Moda’da haftanın kazananı 114 puanla Özde oldu. İlk dört gün jüri üyelerinden tam not alan Özde, son gün tam not alamadığı için kendisiyle girdiği iddiayı kaybetti. Yarışmanın çok tartışılan isimlerinden olan Özde, 5 gün boyunca tam puan alacağı iddiasında bulunmuştu.
4
Abone Ol
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda’da bu hafta eleme potasına 5 isim kaldı. Rümeysa, Sabiha, Aslı, Rabia ve Tuğçe eleme adayı gösterildi. Potadan kurtulan ilk isimler Sabiha, Rabia ve Tuğçe oldu, son ikiye ise Aslı ve Rümeysa kaldı. Elenen ismi Kemal Doğulu açıkladı. Doya Doya Moda yarışmasında ikinci haftasını tamamlayan Aslı, 48 puanla elendi.