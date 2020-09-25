Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda’da kolyeye en yakın isim…
Doya Doya Moda’da bir final günü daha geldi çattı. Yayın saatinde değişikliğe giden yarışmada bu haftanın final konsepti ‘yakın arkadaşının nikah şahidi’ olarak belirlendi. ‘Doya Doya Moda’da kim elendi?’ sorusu kısa bir süre sonra belli olacak. Jüri üyelerinden en yüksek puanı alan Doya Doya Moda yarışmacısı ise kolyenin sahibi olacak.
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Doya Doya Moda’da eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın beş günü birbirinden farklı konseptlerle jüri üyelerinin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları, her hafta olduğu gibi bu haftada cuma günü elenmemek için mücadele verecek. Peki, Doya Doya Moda’da bu hafta elenmeye en yakın isimler kimler?
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İlk dört günün puanları dikkate alındığında Zeynep, Nur ve Rümeysa’nın eleme potasına kalması bekleniyor. Yarışmacıların büyük bir kısmı eleme öncesi dış sesin ‘kim elenir?’ sorusuna yeni yarışmacı Zeynep’in adını verdi. Doya Doya Moda’da kolyeyi almaya en yakın aday ise Rabia. Ancak haftanın finalinde yarışmacılar 10 puan üzerinden değerlendirildiği için her an dengeler değişebiliyor. “Doya Doya Moda’da kim elendi?” sorusu kısa bir süre sonra belli olacak.
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GEÇEN HAFTA NEDEN ELEME OLMADI?
18 Eylül tarihli puanlamanın ardından haftanın birincisi ve Doya Doya Moda’da eleme potasına kalan isimler belli oldu. Haftanın tüm puanları toplandığında eleme potasına Nur İşlek, Birben Coşkun ve Zeynep Topçu kaldı. Potadan kurtulan ilk isim Zeynep oldu. Yarışmaya ikinci gün katılan Zeynep'in muaf tutulduğu açıklandı.Doya Doya Moda'dan elenen ismi Kemal Doğulu açıkladı. Doğulu, Nur'un elendiğini açıkladı ama bu anlarda sürpriz bir açıklama daha geldi. Haftanın finali performansı nedeniyle Nur elenmedi.