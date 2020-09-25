Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda’da kolyeye en yakın isim…

İlk dört günün puanları dikkate alındığında Zeynep, Nur ve Rümeysa’nın eleme potasına kalması bekleniyor. Yarışmacıların büyük bir kısmı eleme öncesi dış sesin ‘kim elenir?’ sorusuna yeni yarışmacı Zeynep’in adını verdi. Doya Doya Moda’da kolyeyi almaya en yakın aday ise Rabia. Ancak haftanın finalinde yarışmacılar 10 puan üzerinden değerlendirildiği için her an dengeler değişebiliyor. “Doya Doya Moda’da kim elendi?” sorusu kısa bir süre sonra belli olacak.